Los Orioles firmaron a Pete Alonso con un contrato de cinco años y 155 millones de dólares debido a su liderazgo, su presencia veterana y, quizás lo más importante, su poderoso bate.

Alonso conectó su primer jonrón con el uniforme de los Orioles en su tercera aparición al plato en la victoria del viernes por la tarde por 2-0 sobre los Yankees en el primer partido de la Liga de la Toronja en el Estadio Ed Smith de Sarasota.

El primera base de 31 años aprovechó una curva del lanzador derecho Bradley Hanner en el primer lanzamiento y la envió por encima de la cerca del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras que marcó la primera anotación del encuentro.

Muchos de los abridores de Baltimore salieron del juego después de cinco entradas.

No así Alonso, quien se quedó una entrada más para hacer algunas repeticiones extra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/afp202602192262388594v1highresbaltimoreoriolesphotoday-7fd75ec6.jpg Pete Alonso #25 de los Orioles de Baltimore posa para una foto durante el día de fotos de los entrenamientos de primavera en el Estadio Ed Smith el 18 de febrero de 2026 en Sarasota, Florida. (CHRIS GRAYTHEN/GETTY IMAGES/AFP)

Práctica adicional

"Mañana estoy libre, así que me pregunté: '¿Qué son tres outs más a la defensiva? ¿Qué es un turno al bate más?'", dijo Alonso. "En mi caso, solo quiero jugar tantas repeticiones como sea posible en un ambiente competitivo".

Apenas son los entrenamientos de primavera, pero Alonso disfrutó de jugar uno en su primer juego con el uniforme de los Orioles.

"Obviamente, conectar jonrones se siente increíble, sin importar la época del año. Estoy feliz de romper el sello", dijo Alonso. "Me siento honrado de usar este uniforme. Me siento genial con él, siento que me queda bien. Es fantástico. Sinceramente, no podría sentirme mejor".