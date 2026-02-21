Bill Mazeroski, héroe de la Serie Mundial de 1960, muere a los 89 años

William Stanley “Bill” Mazeroski, el segunda base del Salón de la Fama conocido por conectar el jonrón de desempate en el séptimo juego de la Serie Mundial de 1960 que dio el título a los Pittsburgh Pirates, falleció a los 89 años.

¿Cuál fue el impacto del jonrón de Mazeroski en la Serie Mundial de 1960?

Mazeroski, ícono eterno de los Pirates, ganó ocho Guantes de Oro por su extraordinaria defensa y conquistó el corazón de innumerables aficionados gracias al batazo que aún se considera uno de los momentos más emblemáticos de la historia del béisbol.

Su histórico cuadrangular, conectado en la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial de 1960, contra los New York Yankees, no solo coronó a Pittsburgh como campeón —su primer título desde 1925— sino que también marcó un hito: fue el primer y único jonrón que termina una Serie Mundial en un Juego 7.

A lo largo de una carrera de 17 temporadas (1956–1972), Mazeroski jugó exclusivamente con los Pirates, destacándose como uno de los mejores defensores en la historia de las Grandes Ligas y formando parte de dos equipos campeones de Serie Mundial (1960 y 1971).

Reconocimientos y legado de Bill Mazeroski

Además de su logro ofensivo más famoso, Mazeroski fue seleccionado diez veces al Juego de Estrellas, acumuló más de 2,000 imparables en su carrera y dejó su huella como un símbolo de consistencia y entrega en el terreno de juego.

Posteriormente fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 2001 y honrado con una estatua en Pittsburgh que celebra para siempre su impacto en la franquicia y en la historia del deporte.

Mazeroski será recordado tanto por su memorable batazo ganador como por su legado como uno de los grandes embajadores del béisbol clásico, inspiración para generaciones de fanáticos y jugadores.