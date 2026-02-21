Citi Field rompe récord de ingresos tras la llegada de Juan Soto

Los Mets de Nueva York tuvieron el mejor récord del béisbol en junio, antes de que un colapso en la segunda mitad los dejara fuera de la postemporada en 2025. Aun así, fue un año financiero récord en Citi Field para los Amazins´, luego de firmar al agente libre Juan Soto con el contrato más lucrativo en la historia de MLB, valorado en 765 millones de dólares por 15 años.

Queens Ballpark Company registró ingresos por 311.4 millones de dólares en 2025, de acuerdo con un informe requerido por el acuerdo de financiamiento relacionado con la construcción de Citi Field. La cifra representa un aumento respecto a los 260.8 millones del año anterior y los 237.8 millones de 2023, según Sportico.

Los ingresos netos por boletos alcanzaron los 157.6 millones de dólares, por encima de los 136.7 millones previos, impulsados por la asistencia de 850,000 fanáticos adicionales en comparación con 2024. El total de público estableció un nuevo récord para Citi Field, con 3.2 millones de asistentes.

El incremento en la asistencia también elevó los ingresos por asientos premium y concesiones.

Las ventas en suites de lujo y áreas exclusivas prácticamente se duplicaron hasta 39.1 millones de dólares, gracias a la expansión del inventario premium del equipo, que incluyó más asientos en el Delta Sky360 Club. Las concesiones crecieron un 55 %, alcanzando 38.3 millones.

Detalles financieros y pérdidas de los Mets en 2025

Los ingresos por estacionamientos (16 millones) y otros conceptos (7.7 millones) completan el panorama financiero. Los 311 millones no incluyen recursos derivados del acuerdo de derechos televisivos con SNY ni las distribuciones de MLB por contratos nacionales de medios y patrocinios.

Como uno de los clubes de mayores ingresos, los Mets también deben aportar al sistema de reparto de ingresos de MLB.

El ingreso operativo de Queens Ballpark fue de 167 millones de dólares, neto de 26.3 millones en cargos por depreciación y amortización. Sin embargo, en términos reales, los Mets perdieron más del triple que cualquier otro club de MLB, debido a su nómina de 347 millones de dólares y una factura de 92 millones por impuesto de lujo.

Steve Cohen puede absorber pérdidas superiores a los 200 millones de dólares en la franquicia que adquirió en 2020 por un récord de MLB de 2.42 mil millones.

El fundador y director ejecutivo de Point72 Asset Management obtuvo ganancias estimadas en 3.4 mil millones en 2025, según Bloomberg y su reciente análisis de los gestores de fondos de cobertura mejor pagados.