Esmerlyn Valdez pega grand slam en la jornada del Spring Training

Esmerlyn Valdez al momento de conectar el grand slam. ( MIKE CARLSON/GETTY IMAGES/AFP )

El jardinero Esmerlyn Valdez pegó un grand slam hacia el prado derecho y con esas carreras los Piratas de Pittsburgh, en escuadra dividida, vencieron 4-3 a los Filis en la jornada dominical del Spring Training.

Valdez de 22 años, fue firmado en 2021, pertenece a los Leones del Escogido en Lidom, y aunque no ha debutado en Grandes Ligas, está en el roster de 40 jugadores de Pittsburgh.

Gil inicia con NYY

Luis Gil abrió por los Yankees, laboró en 2.2 entradas con cuatro ponches en derrota 6-4 ante los Mets.

Gil además permitió una carrera y dos hits. Por los Yankees, Amed Rosario pegó un sencillo en tres turnos, Austin Wells, tomó dos boletos y el outfielder Juan Soto no vio acción por los Mets.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/afp202602222262995352v1highrestorontobluejaysphotoday-ee74c6f2.jpg Eloy Jiménez de los Toronto Blue Jays durante la sesión de fotos del equipo en el Complejo de Desarrollo de Jugadores de la organización el 20 de febrero de 2026 en Dunedin, Florida.

Jiménez la saca

Eloy Jiménez, como bateador designado de Toronto, se fue de 3-2 con doble, jonrón y dos remolcadas, en victoria sobre Boston 10-11.

Elly de la Cruz ligó un doble y un hit en tres turnos con dos empujadas para los Rojos en derrota ante Seattle 14-8.

En otros partidos en los que jugaron peloteros que van al Clásico Mundial, Julio Rodríguez terminó de 3-2, Geraldo Perdomo se fue de 2-2, 1 CA, 1BB, y Ketel Marte concluyó de 3-1. Samuel Basallo pegó un doble para los Orioles.

El derecho Sandy Alcántara tuvo un breve debut en el Spring Training.

Alcántara permitió tres carreras y dos hits (un jonrón) en apenas una entrada en derrota de Miami 16-8 ante los Nats. El azuano tuvo marca de 11-12 y efectividad 5.36 en 31 salidas en 2025 luego de perderse el 2024 por una Tommy Jhon.