Resumen MLB: Aaron Judge conectó dos cuadrangulares en el triunfo de los Yanquis

Aaron Judge conecta cuadrangular en el partido del sábado 21 de febrero de los Yanquis de Nueva York en los campos de entrenamientos. ( AFP )

El largo invierno ha terminado y el béisbol está de vuelta en acción. El sábado marcó el primer día completo de juegos del Spring Training, con los 30 clubes en el terreno por primera vez desde septiembre.

· Judge conecta dos jonrones; Jones canaliza a Ohtani en la ofensiva de los Yankees

Los Yankees de Nueva York anotaron 20 carreras en su partido ante los Tigers. Aaron Judge no tardó en entrar en ritmo, sacó la pelota del parque en dos ocasiones, mientras que el prospecto Spencer Jones conectó un jonrón solitario que abrió la cuenta de los Bombarderos en la primavera.

Este cuadrangular ha sido comparado con el estilo de potencia de Shohei Ohtani.

· Yastrzemski brilla en su debut con los Braves

Mike Yastrzemski tuvo un día grande en su primer juego de Grapefruit League: conectó un jonrón solitario en su primer turno, sumó un sencillo y una base por bolas, terminando con una jornada perfecta al bate.

· O´Hearn recibe ovación y jonrón en su debut con los Pirates

Ryan O´Hearn conectó un jonrón de tres carreras en su primer juego con los Piratas de Pittsburgh en la pretemporada, ante su exequipo, los Orioles, en una victoria de 8-2.

· Varsho aporta poder ofensivo para los Blue Jays

Daulton Varsho inició con un jonrón solitario para los Toronto Blue Jays en su encuentro ante los Phillies, mostrando buen comienzo en la pretemporada.

· Royce Lewis impacta en su primer turno de la primavera

Royce Lewis, prospecto de los Red Sox, conectó un jonrón en su primer turno al bate de la pretemporada y agregó un sencillo y una base robada en el mismo juego.

· Ohtani demuestra reflejos y los Dodgers siguen produciendo

Shohei Ohtani, MVP de la Liga Nacional, mostró sus habilidades tanto en defensa como en ofensiva mientras los Dodgers —campeones de la Serie Mundial— continuaron con su fuerte ofensiva en su apertura de Cactus League.

· Impacto de prospectos en los White Sox

En la victoria 11-2 de los White Sox sobre los Athletics, uno de los prospectos más prometedores del club tuvo una actuación destacada con un día ofensivo completo, que incluyó doble y cuatro carreras impulsadas.

· Brandon Lockridge muestra su poder

Con un jonrón de 440 pies ante los Guardians, Lockridge tuvo una de las mejores marcas de velocidad de salida en su carrera, lo que contribuyó a la victoria de Cleveland 9-6.