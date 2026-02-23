Para Miguel Tejada, el Clásico Mundial de Béisbol se gana desde el montículo

Miguel Tejada jugó en las tres primeras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Reconocido por su ofensiva, uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol dominicano, Miguel Tejada, inclina la balanza hacia el pitcheo antes que un gran bateo para ganar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Con tres representaciones corridas en este evento de lujo del béisbol, Tejada se apoya en su experiencia de 2013 cuando la República Dominicana levantó el trofeo de campeón por única vez.

"Para ganar en el Clásico Mundial lo importante es tener un buen relevo", dijo Tejada, un bateador de .285, 1.302 empujadas y 307 jonrones.

"Acuérdate que en el juego carreras se van a hacer. Siempre se van a hacer. Tú lo que tienes que tratar de buscar, en el Clásico Mundial, que es un torneo corto, es que te hagan menos carrera de las que tú haces".

Es lo que ocurrió con el equipo del Clásico Mundial de Béisbol 2013, recuerda, que se amparó en su pitcheo, en especial el relevo. "Cuando el abridor salía, era imposible hacerle carrera al bullpen que teníamos nosotros en ese tiempo", expresó el shortstop y quien conserva los tres uniformes que vistió en esas ediciones.

La sexta edición se jugará del 5 al 17 de marzo venidero.

El Jugador Más Valioso de 2002 en Grandes Ligas mantiene fresco en su memoria los nombres de Kelvin Herrera, Santiago Casilla, el lamentablemente fenecido Octavio Dotel, Wandy Rodríguez, José Veras, y el cerrador titular Fernando -La Flecha- Rodney, entre otros. "Teníamos un trabuco de pitcheo que era difícil hacernos una".

Ese año de ensueño, el pitcheo dominicano fue el mejor del CMB con marca de 8-0 y siete salvamentos, todos de Rodney. Para la ocasión, la tricolor fue tercero en bateo colectivo con .288; tercero en empujadas (35( y en jonrones (7).

Para reforzar su opinión, ningún dominicano se ubicó entre los primeros ocho en empujadas y nadie destacó en el robo de bases entre seis líderes, como tampoco el bateo, ni siquiera el JMV de ese Clásico, el intermedista Robinson Canó.

Pero Pedro Strop lideró en victorias con 3 y Samuel Deduno dos, de tres partidos que comenzó, al igual que Edison Vólquez.

Para esta edición Camilo Doval, Setanthony Domínguez y Wandy Peralta, entre otros, se encuentran entre los relevistas.

"El equipo que llevamos en el 2013 hizo una buena conformación de un buen pitcheo de relevo y por eso nosotros no tuvimos que dar tantos batazos para poder ganar un ganar ese campeonato", analiza el banilejo.

Ninguno de los bateadores de fuerza, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, Hanley Ramírez, entre otros, estuvieron dentro de los principales jonroneros del equipo, que el 19 de marzo se quedó con el trofeo luego de una blanqueada 3-0 ante Puerto Rico.

"La unión" sobre el "ego" Si hubo un factor que marcó a Tejada en ese Clásico dorado para República Dominicana fue "la unión" mostrada por el equipo. "Lo que más me impactó aquella vez fue la unión que había en el equipo", expresa. Y "que todo el mundo sabía su rol". Incluso él, que ya estaba en su año de retiro. "Mi único rol era tratar de mantener a esos muchachos mentalmente activos, los que estaban en dugout", manifiesta el "Hombre de hierro" dominicano con cinco temporadas jugando los 162 partidos de la regular en Grandes Ligas. "En ese en ese año no había ego", expresa. "Todo el mundo salía al terreno a jugar, salía con una con una misma intención que era ganar cada juego. En ningún momento no pasó la mente ganar el torneo hasta el último día".