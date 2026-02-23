Dueño de los Angelinos afirma que ganar no está entre las principales prioridades de los fanáticos

Arte Moreno, dueño de los Angelinos de Los Angeles ( FUENTE EXTERNA )

El propietario de los Angelinos de Los Ángeles , Arte Moreno, considera que hay varias experiencias que los fanáticos de su equipo priorizan por encima de los resultados en el campo cuando asisten a los partidos.

"Lo más importante que quieren los aficionados es la asequibilidad", dijo Moreno el viernes, citando información que los Angelinos recopilaron a través de encuestas. "Quieren que sea asequible. Quieren seguridad, y quieren una buena experiencia cuando vienen al estadio. Como lo crean o no, ganar no está entre sus cinco principales prioridades", agregó.

Moreno afirmó que ha descubierto que las familias están más preocupadas por los costos en el estadio que por ganar.

Perspectiva de Arte Moreno sobre el costo de ganar

"Las mamás quieren poder traer a los niños y que sea asequible; las mamás toman aproximadamente el 80 % de las decisiones. Quieren poder traer a sus hijos y que sea accesible, quieren seguridad y una buena experiencia, con entretenimiento u otras cosas. Los puristas, ya saben, solo quieren que se gane", dijo.

El dueño de 79 años dijo que él "siempre ha querido ganar", pero cuestionó abiertamente "cuál es el costo de ganar en este momento". Los Angelinos no han llegado a los playoffs desde 2014 ni han ganado una serie de postemporada desde 2009.