Cuatro dominicanos que apuntan a sorprender de cara al Opening Day

José Sirí busca estar en su cuarto equipo de Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol de las Grandes Ligas está a poco más de un mes de su arranque (27 de marzo) y como cada primavera surgen jugadores capaces de convertir lo inesperado en realidad.

José Sirí, Gregory Santos, Génesis Cabrera y Luis Medina integran esa lista, según una encuesta entre los periodistas que cubren a los 30 clubes para MLB.com. Los cuatro llegan a los campos de entrenamiento con la misión de demostrar que pueden generar impacto en sus equipos.

Estos dominicanos son considerados Caballos Negros, figuras que podrían sorprender a fanáticos, directivos y analistas al consolidarse como piezas valiosas desde el primer día de la campaña.

Sirí firmó con los Angelinos como agente libre el pasado 11 de febrero y está en el campamento invitado fuera de róster. El monteplatense podría beneficiarse de la falta de profundidad del conjunto en los jardines.

Su bateo de poder ocasional y capacidad atlética le abren una oportunidad clara, aunque necesitará un arranque sólido para marcar territorio y establecerse

Medina está de vuelta

Luis Medina regresará saludable al staff de los Atléticos, luego de la cirugía Tommy John que le impidió lanzar en 2025.

Con una recta que roza las 100 mph y un slider de alto impacto, puede convertirse en una alternativa para manejar situaciones de alto riesgo.

Cabrera en Filadelfia

Génesis Cabrera no ha cumplido plenamente con las expectativas que lo acompañaron en etapas previas de su carrera, pero su llegada a Filadelfia como zurdo especialista podría representar un nuevo comienzo.

Cabrera intentará ganarse un espacio junto a José Alvarado y Kyle Backhus.

Santos con los Gigantes

La semana pasada, Gregory Santos alcanzó las 100 mph durante un juego simulado en el campamento de los Gigantes. Si logra mantenerse saludable, su perfil de lanzallamas podría convertirlo en una opción atractiva para el bullpen del dirigente debutante Tony Vitello.

¿Por qué importan estos Caballos Negros?

Los dark horses no siempre son nombres estrella al arrancar la primavera, pero pueden ser piezas decisivas para equipos con aspiraciones de postemporada. En un deporte donde las lesiones, el rendimiento y las sorpresas abundan, contar con jugadores que puedan contribuir desde el principio es una ventaja competitiva clave.

Para muchos fanáticos, estos nombres representan no solo estadísticas, sino historias de perseverancia —desde regresar de lesiones importantes hasta luchar por un roster vacilante— que pueden definir el rumbo de sus equipos en la temporada 2026 de la MLB.