Shohei Ohtani equilibra su preparación como lanzador con su rol en el Clásico Mundial de Béisbol

Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Shohei Ohtani mientras el fenómeno del béisbol imaginaba la siguiente escena: la novena entrada del juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol , una revancha entre Samurai Japan y el Team USA .

¿Podría Ohtani contenerse de ofrecerse a subir al montículo en esa situación, aun cuando él y los Dodgers han decidido que solo será bateador durante el torneo? “Es difícil decirlo —dijo Ohtani el domingo a través del intérprete Will Ireton—, pero si [Mike] Trout aparece, es tentador”.

Trout no estará en el roster del Team USA esta vez, pero Ohtani ya ha estado en esa situación anteriormente. Fue precisamente el lanzador que cerró el juego por el título del Clásico Mundial de 2023, ponchando a su entonces compañero de los Angels para sellar la victoria en un torneo electrizante.

¿Cuál es la estrategia de los Dodgers con Shohei Ohtani para el Clásico Mundial?

Mientras se prepara para su primera temporada completa como jugador de dos vías con los Dodgers, Ohtani ha ido progresando normalmente tanto como bateador como lanzador esta primavera.

El equipo, sin embargo, sigue enfocado en construir su carga de trabajo de forma adecuada —por eso no lanzará para Japón en el torneo— para proteger su salud a largo plazo y asegurarse de que esté listo para contribuir en la temporada regular.

“Acabamos de salir de una cirugía, de un año intenso, lanzando hasta octubre, y luego un cambio tan rápido de intensidad viniendo de una cirugía”, dijo Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. “Y, obviamente, tenemos planes de jugar hasta octubre este año, con Shohei siendo una pieza importante en el montículo. Eso, junto con la idea de que él quiere lanzar durante los próximos ocho años —queremos que lance los próximos ocho años—, hace que seamos realmente cuidadosos con todo esto”.

La primavera pasada, los Dodgers hicieron una separación en su carga de trabajo como lanzador y bateador mientras terminaba su rehabilitación de una segunda cirugía mayor en el codo derecho.

Preparación y expectativas para la temporada completa de Ohtani

Este año, con la temporada regular en la mira y su participación en el Clásico, Ohtani ha tenido que combinar ambos roles desde el inicio del campamento.

En días como el domingo —su último día en el campamento antes de partir hacia el Clásico, según el dirigente Dave Roberts— Ohtani enfrentó bateadores en dos innings simulados y luego tomó turno como bateador en la práctica. Mientras continúa con su preparación de lanzador con Samurai Japan, espera lanzar sesiones de bullpen o juegos simulados para estar listo para el Día Inaugural.

“Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tanto la calidad como el volumen estén en un buen lugar —dijo Ohtani—. Con las oportunidades limitadas que tenga en situaciones en vivo, solo puedo dar lo mejor de mí en esas situaciones”.

Roberts confía en que Ohtani y el equipo sabrán equilibrar las cargas de trabajo a corto y largo plazo, permitiéndole competir al máximo nivel sin comprometer su salud ni su futuro en Grandes Ligas.