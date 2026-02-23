Luis Severino se prepara para brillar con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

En sus experiencias previas asistiendo al Clásico Mundial de Béisbol como fanático, Luis Severino ha quedado impresionado por la atmósfera del torneo. Se ha preguntado cómo sería sentir esa energía desde el terreno de juego.

Severino está a punto de experimentar esa energía de primera mano en menos de dos semanas, cuando se una al Team República Dominicana para el Clásico. Esta será la primera oportunidad para que el veterano de 10 años en las Grandes Ligas represente a su país en el torneo.

Detalles sobre la participación de los jugadores de los Athletics en el torneo

"Estoy realmente emocionado", dijo Severino. "Será un ambiente loco allá en Miami... Será una locura salir ahí y competir".

Severino encabeza un grupo de ocho jugadores de los Athletics en el Spring Training que saldrán del campamento la próxima semana para representar a sus respectivos países. Lo acompañará su compatriota Elvis Alvarado.

Entre los demás participantes en el torneo se encuentran el lanzador zurdo Wei-En Lin (Chinese Taipei), el derecho Chen Zhong-Ao Zhuang (Chinese Taipei), el tercera base Darell Hernaiz (Puerto Rico), el jardinero izquierdo Carlos Cortes (Puerto Rico), el jardinero central Denzel Clarke (Canadá) y el inicialista Joey Meneses (México).

El competitivo Severino ya se ha acercado a algunos jugadores de posición con conversaciones amistosas de rivalidad sobre posibles enfrentamientos.

¿Cómo se prepara Luis Severino para el Clásico Mundial de Béisbol?

"Le dije a Clarke que no tiene ninguna oportunidad contra mí", dijo Severino entre risas. "Ojalá podamos encontrarnos ahí. Sería divertido competir uno contra el otro".

Severino adelantó su preparación para el WBC esta primavera, y ciertamente lanzó como si estuviera un paso por delante de los demás en su debut en la Liga del Cactus.

En su apertura para los Athletics en la derrota 6-0 ante los Guardians en el Hohokam Stadium, el derecho de 32 años ponchó a tres bateadores y permitió un imparable y una base por bolas en dos entradas sin carreras.

Según Statcast, Severino promedió 96.9 mph con su recta, alcanzando un máximo de 97.8 mph. Su velocidad promedio de recta en 2025 fue de 96.1 mph.

"Por lo general, no entro en juegos hasta tal vez [la segunda semana de partidos]", dijo Severino. "Creo que lanzar ahora y tener otro juego antes de ir para allá va a ser bueno para mí".

Incluso cuando entra en su año 11 como jugador de Grandes Ligas, Severino todavía usa la primavera como un tiempo para experimentar cosas como lanzador. El domingo, mostró una mecánica de lanzamiento ligeramente diferente después de hacer un ajuste en su movimiento inicial.

También ha modificado su cambio, que lanzó cuatro veces, generando un swing y fallo.

"He estado trabajando en un agarre diferente de [cambio]", dijo Severino. "Hasta ahora, va bien. La acción de mi brazo está mejor que el año pasado. También mis mecánicas, solo tratando de quedarme atrás y no apresurarme hacia el plato. Me estoy acostumbrando a hacer algo diferente. Ojalá, para el final del Spring Training, esté más familiarizado y tenga más confianza en lo que estoy haciendo".

Para un equipo de los Athletics con la intención de contender por los playoffs esta temporada, Severino es una pieza crítica en esa ecuación.

Es muy probable que una vez más entre la temporada como su abridor número 1, y él, junto con el resto del cuerpo de lanzadores, necesitarán desempeñarse mejor colectivamente de lo que mostraron en 2025 para apoyar lo que se espera sea una de las mejores ofensivas del béisbol.

"Tenemos un equipo joven y excelente", dijo Severino. "Si podemos ser mejores en pitcheo este año, eso nos va a llevar a un nivel totalmente diferente".