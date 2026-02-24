Pujols define la rotación abridora para el Clásico Mundial de Béisbol

Sandy Alcántara tendrá la oportunidad de revancha ante Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Albert Pujols, el mánager de la selección de la República Dominicana, ha despejado finalmente las dudas sobre el plan de ataque del conjunto quisqueyano para la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Durante su intervención en el programa radial Mañana Deportiva este martes, la leyenda del béisbol reveló la rotación oficial de abridores que buscará devolverle la corona al país en el evento que se celebrará en Miami.

Cristopher Sánchez abrirá ante Nicaragua, Luis Severino seguirá frente a Países Bajos, Brayan Bello frente a Israel y Sandy Alcántara ante Venezuela.

Con un enfoque centrado en la estrategia y reconociendo que no existen rivales pequeños en un torneo corto, Pujols presentó a los cuatro brazos encargados de liderar la primera ronda en el loanDepot Park.

La hoja de ruta

La rotación dominicana iniciará su camino con el zurdo Cristopher Sánchez, quien subirá a la lomita para el Juego Inaugural el próximo 6 de marzo frente a Nicaragua. Sánchez, estelar de los Filis de Filadelfia, viene de una temporada 2025 dominante donde registró una efectividad de 2.50 y lideró el WAR entre los abridores de la Liga Nacional.

Para el segundo compromiso el 8 de marzo, la responsabilidad recaerá sobre el veterano Luis Severino, quien tendrá el desafío de enfrentar a la siempre peligrosa escuadra de los Países Bajos. Pujols apuesta por la experiencia de Severino para manejar un partido que históricamente ha sido complicado para los dominicanos.

El lunes 9 de marzo, el joven talento de los Medias Rojas de Boston, Brayan Bello, será el encargado de abrir frente a Israel. Bello ha sido destacado por Pujols como un lanzador que sigue encontrando su mejor forma en las Grandes Ligas y que tiene el arsenal necesario para silenciar a la escuadra israelí.

El cierre de la fase de grupos será una "final adelantada". El as de los Marlins de Miami y ganador del Cy Young, Sandy Alcántara, se medirá ante Venezuela el 11 de marzo. Este duelo es, sin duda, el más esperado del Grupo D, y Alcántara buscará su revancha personal en su propia casa en Florida.

Estrategia y disciplina como pilares

"Esto es un torneo corto y tienes que jugar con estrategia... Ninguno de estos equipos son débiles, tienes que tratarlos como si fueran de los mejores", expresó Pujols durante la entrevista.

El dirigente enfatizó que la disciplina y el aprendizaje de ediciones anteriores han sido clave para la preparación de este año.

Con un roster que incluye nombres como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado, el equipo dominicano parte como uno de los grandes favoritos, pero la rotación de abridores será el termómetro real del éxito del combinado.