Lake, Brito y Rojas Jr. lideran jugadores de Lidom que enfrentarán a Detroit

Junior Lake, Sócrates Brito y Mel Rojas Jr. encabezarán un grupo de peloteros de la Lidom que, aunque no forman parte del equipo del Clásico Mundial de Béisbol, estarán disponibles para los partidos de fogueo frente a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal los días 3 y 4 de marzo, informó a Diario Libre una fuente de entero crédito.

El receptor Pedro Severino y los lanzadores Enny Romero, Óscar de la Cruz, Phillips Valdez y Jimmy Cordero, entre otros, conforman el núcleo de jugadores que tendrá a su disposición, aparte de los jugadores del seleccionado nacional, el dirigente Albert Pujols para estos encuentros de preparación.

Este grupo de jugadores de Lidom tendrá la oportunidad de integrarse a la dinámica del equipo nacional en un escenario especial, en el que la escuadra presentará sus credenciales ante la fanaticada dominicana en suelo patrio por primera vez en la historia.

La iniciativa surge a solicitud de la gerencia encabezada por Nelson Cruz, tomando en cuenta el carácter preparatorio de los encuentros.

La eventual participación en compromisos de este nivel representa una valiosa vitrina para estos peloteros, quienes podrán mostrar su talento ante organizaciones de MLB, tal como ha ocurrido en experiencias previas.

La fuente consultada indicó que los jugadores contactados para asumir este rol se mostraron halagados por la oportunidad de formar parte del evento al medirse a un equipo de Grandes Ligas y tener la posibilidad de reabrirse puertas dentro del béisbol organizado.

Otros en planes

El infielder Christian Adames y el receptor Michael de la Cruz también fueron considerados entre los invitados. Sin embargo, sus equipos en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) les solicitaron reportarse en una fecha antes del compromiso, y no podrán ser parte.