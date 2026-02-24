Venezuela ajusta su rotación: tres nuevos brazos se suman a la causa Vinotinto

Pablo López, no podrá lanzar con el equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de que se cante el "Play Ball" en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la selección de Venezuela ha tenido que mover sus piezas de urgencia. La Federación Venezolana de Béisbol (FVB) confirmó este martes la incorporación de tres lanzadores que buscarán blindar un cuerpo de pitcheo golpeado por ausencias de peso.

El cuerpo técnico, liderado por el manager Omar López, anunció que el derecho Anthony Molina, junto a los jóvenes prospectos Luinder Ávila y Christian Suárez, han sido inscritos formalmente en el roster activo.

Estos movimientos surgen como una respuesta inmediata para cubrir las vacantes dejadas por figuras clave que, por diversas razones, no podrán estar en la cita mundialista.

Sangre joven al rescate

La llegada de Molina y Ávila aporta frescura de Grandes Ligas al staff. Anthony Molina, con experiencia reciente en el "Big Show", se perfila como una pieza polivalente que puede trabajar en relevos intermedios o largos. Por su parte, Luinder Ávila, quien también ha tocado las puertas de las Mayores, fortalece el grupo de relevistas derechos.

La inclusión de Christian Suárez, un zurdo con gran desempeño en la liga invernal venezolana (LVBP), responde a la necesidad crítica de contar con especialistas contra bateadores de su misma mano, tras las bajas de piezas importantes en ese sector.

Un rompecabezas de ausencias

El camino hacia el Clásico no ha sido sencillo para la "Vinotinto del Béisbol". Con estas incorporaciones, la lista de bajas notables asciende a ocho, incluyendo nombres que estaban llamados a ser los pilares del equipo:

Pablo López y Germán Márquez: Ambos abridores de élite que habrían liderado la rotación.

José Alvarado: El cerrador estrella de los Filis, cuya ausencia deja un vacío importante en el noveno inning.

Oddanier Mosqueda: Un zurdo situacional que venía de una gran temporada.

A estos se suman bajas previas como las de Brusdar Graterol y Robert Suárez, lo que obliga a Venezuela a replantear su estrategia desde la lomita.

¿Cómo queda el staff?

Pese a los contratiempos, Venezuela mantiene nombres de confianza. Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez ahora cargan con la responsabilidad de ser las puntas de lanza de la rotación.

El bullpen, aunque renovado, contará con la velocidad de Daniel Palencia y la experiencia de Eduard Bazardo y Andrés Machado para tratar de contener a las potentes ofensivas de su grupo.

Venezuela debutará el próximo 6 de marzo ante los Países Bajos en Miami, integrando el exigente Grupo D donde también se encuentran potencias como la República Dominicana y Puerto Rico.

Con estos tres nuevos brazos, el equipo espera haber encontrado el equilibrio necesario para competir por el esquivo título mundial.