Cristopher Sánchez regresa al equipo nacional, ahora como cabeza

Cristopher Sánchez tuvo el WAR más alto en la Liga Nacional en 2025, con 8.0 en la fórmula de Baseball-Reference. ( AFP )

Poco más de seis años después, Cristopher Sánchez volverá a enfundarse en el uniforme dominicano en un evento oficial de naciones, pero esta vez llega como tan cabeza de rotación en la que se vislumbra que podría ser la pieza reservada para uno o dos de los partidos de vida o muerte del Clásico Mundial de Béisbol.

Rob Thompson, el dirigente de los Filis, dejó saber el domingo que Sánchez será el abridor del equipo quisqueyano en su estreno en el evento ante Nicaragua, el viernes seis de marzo, en Miami. Brayan Bello, Luis Severino y Sandy Alcántara completan la rotación de Albert Pujols.

Un turno que convertiría al zurdo gigante de 6´6 pies en candidato para lanzar un potencial partido de cuartos de final o semifinal. En la primera ronda un abridor no puede exceder los 65 lanzamientos, pero para cuartos sube a 80 y en semifinal y final el tope es 95.

El Sánchez que llega a esta escena lo hace precedido de una temporada 2025 en la que fue el mejor abridor duartiano en las Grandes Ligas, segundo en la carrera al Cy Young de la Liga Nacional, solo detrás de Paul Skenes.

Era 2019 cuando el zurdo romanense aceptó la invitación del gerente general José Gómez para integrar el elenco nacional que disputó el Premier12 en Guadalajara, México, el primer clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Entonces, con 23 años, Sánchez era un relevista ya con seis temporadas de ligas menores en el sistema de los Tampa Bay Rays sin muchas luces, pero que los ultraavanzados radares del club emitían señales de que estaba a punto de despegar, unas que leyeron mejor los evaluadores de los Filis.

Ese año comenzó la temporada como importado en invierno en la liga de Australia (que es verano), arrancó en Clase A y terminó en AAA y en la Lidom debutó con los Toros.

Con el equipo que dirigió Luis Rojas en el Premier12 solo lanzó dos entradas, en las que enfrentó a nueve bateadores, toleró jonrón y hit, cedió tres carreras, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro.

Ese invierno fue cambiado a los Filis, llegó 2020, la pandemia le impidió lanzar, y para 2021 tuvo su oportunidad de debutar al máximo nivel. Su encaje a la rotación de Filadelfia se produjo en 2023 y desde entonces se atornilló, apretando cada año más. Juego de Estrellas y extensión de contrato en 2024 y votos para el Cy Young las últimas dos campañas.

Mejía por Uceta

La gerencia del equipo dominicano informó que el derecho Juan Mejía será el reemplazante de Edwin Uceta dentro del cuerpo del relevo del equipo que va al Clásico. Mejía, de 25 años, pertenece a los Rockies de Colorado e hizo su debut en la MLB la campaña pasada.

Trabajó 61.1 episodios marca de 2-2, efectividad de 3.96 y WHIP de 1.25. Su gran activo es la habilidad para ponchar. Sometió a 68 de los 261 bateadores que enfrentó por esa vía, con solo 25 boletos.

En esa primera presentación logró que el 40 % de los batazos salieran por el suelo y una tasa similar de elevados. Uceta no podrá estar en el certamen a causa de molestias en el hombro que presentó al presentarse al campamento de los Rays en Florida.