Chris Sale asegura su futuro en Atlanta con histórica extensión

Los Bravos y Chris Sale han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato por un año y 27 millones de dólares que incluye una opción del club por 30 millones para la temporada 2028.

El presidente de operaciones de béisbol de los Bravos, Alex Anthopoulos, no dudó cuando se le preguntó sobre darle a Sale el salario más alto en la historia de la franquicia.

— "Si hay alguien que lo merece, es él," dijo Anthopoulos. "Creo que es importante, aunque suene extraño. No hay mejor persona para tener ese valor anual promedio más alto en la historia de la organización, debido a todo lo que representa, cómo se comporta y demás. Sí, se lo ganó."

La sonrisa de Sale fue un poco más amplia la mañana del martes, cuando los Bravos anunciaron que le habían otorgado una extensión de contrato por un año y 27 millones de dólares que incluye una opción de 30 millones de dólares para la temporada de 2028.

No fue una coincidencia que este acuerdo se finalizara menos de dos semanas después de que Sale dijo que le gustaría retirarse con los Bravos y Anthopoulos respondió diciendo que le encantaría ver eso suceder.

Sale recibió un salario promedio anual de 27 millones, superando el récord anterior de la franquicia, que hasta ahora lo tenía Josh Donaldson con su contrato de un año y 23 millones en 2019.

Reacciones y valoraciones sobre el acuerdo

Esta lucrativa extensión es aún más notable si se considera que Sale llegó a los Bravos en 2024 asumiendo que esa sería su última temporada. Sin embargo, ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional ese año, fortaleció aún más sus credenciales para el Salón de la Fama la temporada pasada y se ha convertido en uno de los miembros más respetados y queridos del clubhouse de los Bravos.

Anthopoulos también elogió la ética de trabajo de Sale, su carácter y su ejemplo para los jóvenes lanzadores del equipo.

El manager de los Bravos, Walt Weiss, compartió comentarios similares, describiendo a Sale como uno de los mejores con los que ha trabajado y destacando su competitividad, trato hacia las personas y su ausencia total de actitudes egoístas, además de su excelencia como lanzador.

Cuando los Red Sox enviaron a Sale y 17 millones de dólares a los Bravos a cambio de Vaughn Grissom antes de la temporada 2024, las lesiones habían limitado al zurdo alto a 31 aperturas en las cuatro temporadas anteriores.

Así que es seguro decir que nadie esperaba que tuviera la oportunidad de posiblemente lanzar hasta la temporada 2028, cuando tendrá 39 años.