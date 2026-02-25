Sandy Alcántara tendrá la pelota en partido que puede ser clave ante Venezuela

Sandy Alcántara tocó fondo en la primera mitad de 2025 tras perderse el curso 2024 en recuperación de una cirugía Tommy John. ( AFP )

Justo tres años después, Sandy Alcántara tendrá su oportunidad de reivindicación con el equipo nacional.

Al as de los Marlins le tocará el cuarto turno en la rotación dominicana en la primera fase ante Venezuela, el martes 11 de marzo. Es un choque que puede definir desde el ganador del grupo D hasta evitar el cruce con Japón en cuartos o acercar al ganador a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

No puede ser casualidad. La designación de Albert Pujols puede tener un significado más que simbólico para Alcántara, que le tocará abrir luego de que Cristopher Sánchez lo haga ante Nicaragua, Luis Severino frente a Países Bajos y Brayan Bello ante Italia.

No será un juego cualquiera. El 11 de marzo de 2023, el azuano llegó al Clásico Mundial de Béisbol en las nubes, precedido del Cy Young de 2022 y como carta de triunfo para que la República Dominicana arranque el camino que lo llevara a pelear el título.

Fue todo lo contrario. Se trató de la pisada en falso en la cumbre emocional, el primer síntoma de un derrumbe, personal y colectivo, uno del que el derecho no empezó a levantarse hasta julio pasado cuando finalmente volvió a encontrar esa tecla que lo llevó a la élite.

Ese 11 de marzo, ante un loanDepot Park casi a tope con 35,890 personas en las gradas, Alcántara realizó 64 lanzamientos, pero solo estuvo 3.2 entradas en las que toleró cinco hits, tres boletos y tres vueltas: un jonrón de Anthony Santander, doble contundentes a Salvador Pérez, Luis Arráez y David Peralta.

Dominicana perdió el partido 5-1 y, si bien se impuso a Israel y Nicaragua en los siguientes desafíos, cayó ante Puerto Rico 5-2 para despedirse del torneo en la primera ronda.

Lo que siguió

Alcántara no fue el mismo ese 2023 con los Marlins, tuvo foja de 7-12 con efectividad de 4.14 y WHIP de 1.21 en 184.2 entradas. El tres de septiembre lanzó por última vez y los médicos recomendaron que pasara por el quirófano a someterse a la cirugía Tommy John en su codo derecho. Se perdió todo 2024.

A su vuelta en 2025 le costó carburar. En la primera mitad fue tan inefectivo que el equipo florindense le costó encontrarle un equipo para traspasarlo. En 91 episodios compiló 4-9 con efectividad de 7.22 y un WHIP de 1.48, cedió 73 carreras limpias y ponchó 71.

Sin embargo, en la reanudación de la campaña enderezó y con esa última imagen fue que se quedaron Pujols y Nelson Cruz para incluirlo en el equipo.

Allí laboró en 83 entradas, ganó siete juegos con tres derrotas, su efectividad cayó a 3.33, su WHIP se derrumbó hasta 1.04 y sometió a 71 bateadores. Recuperó el crédito y este verano es serio candidato para ser traspasado a un equipo con opciones de playoffs que necesite un abridor.

La Venzuela de esta vez cuenta con Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, William Contreras, Arráez, Maikel García, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Andrés Giménez y Wilson Contreras.

Alcántara, de 30 años, llega a su última temporada bajo contrato dentro de la extensión que firmó con los Marlins en noviembre de 2021 por cinco años y 56 millones de dólares.