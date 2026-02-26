Sandy Alcántara afronta el Clásico Mundial con sed de revancha y liderazgo

El as de la rotación de los Miami Marlins, Sandy Alcántara, fue confirmado como abridor por la selección de la República Dominicana para el juego ante Venezuela en el World Baseball Classic 2026, según el anuncio del dirigente Albert Pujols.

El duelo está programado para el 11 de marzo a las 8:00 p.m. ET en el loanDepot park y será el encargado de cerrar la fase de grupos del Grupo D. Este enfrentamiento no solo tiene peso competitivo, sino también personal para Alcántara, quien busca dejar atrás una actuación discreta en el último Clásico Mundial.

En el torneo de 2023, el derecho dominicano tuvo una apertura ante Venezuela en el estadio de los Marlins que terminó con números que no lo representaron: permitió tres carreras en apenas cuatro entradas, con cinco hits y varios boletos, y la República Dominicana quedó eliminada en la ronda inicial, en una de las más inesperadas sorpresas del certamen.

Sobre esa oportunidad de reivindicación, Alcántara compartió sus sensaciones a MLB.com: "Estoy muy emocionado de lanzar ese día. Es una gran oportunidad para mí. No importa qué juego me toque, solo quiero estar ahí y dar lo mejor de mí".

La selección dominicana —cargada de talento y figuras importantes de las Grandes Ligas— contará con Alcántara como uno de sus pilares desde la lomita.

Reacciones y expectativas de jugadores y cuerpo técnico

El derecho, ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, lanzará dos entradas en un juego de preparación este viernes en Jupiter antes de unirse al grupo en la concentración. En el choque contra Venezuela, Alcántara proyecta trabajar entre tres innings o realizar entre 60 y 65 pitcheos.

El catcher Agustín Ramírez, compañero suyo tanto en los Marlins como en la selección, destacó la energía que se espera en ese partido. "Contra Venezuela habrá mucha energía y emoción. Estoy preparado para ese momento. Va a ser un gran ambiente", comentó, resaltando la motivación y el apoyo que rodean al equipo dominicano.

Además del dominicano, el conjunto venezolano también tendrá figuras de peso, incluido el utility y ganador del Guante de Oro de la Liga Nacional Javier Sanoja, quien caracterizó el duelo como un enfrentamiento atractivo y señalado por la posibilidad de revancha mutua.

Alcántara llega al torneo después de una temporada con altibajos, luego de su regreso tras una cirugía de Tommy John. Si bien su efectividad global fue elevada, tuvo un cierre de campaña sólido que ha generado optimismo en círculos beisbolísticos.

Desde el cuerpo técnico de los Marlins, su manager Clayton McCullough celebró la designación de Alcántara como abridor en un juego tan significativo. "El Clásico le añade emoción a cualquier salida, y enfrentar a Venezuela lo hace aún más especial. Para un lanzador con la experiencia de Sandy, esto es un momento grande", afirmó.

Con este escenario, Alcántara no solo busca ayudar a la República Dominicana a avanzar en el Clásico Mundial de Béisbol, sino también marcar su propio camino de regreso al alto nivel, mostrándose como líder en una de las selecciones más destacadas del torneo.