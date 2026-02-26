Dejarán de pelear un puesto en la MLB para ir al Clásico Mundial

Johan Rojas pelea un puesto para ser el cuarto jardinero de los Filis. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo con el que Albert Pujols aspira conquistar el Clásico Mundial de Béisbol tiene una nómina que este 2026 cobrará de sus clubes 291,4 millones en contratos garantizados, desde los 51 de Juan Soto hasta el millón de Huáscar Brazobán. Pagos protegidos con pólizas en caso de lesión.

Dentro del plantel también hay actores que, ni han ganado gran dinero, pero que tampoco tienen plazas aseguradas para la próxima campaña y su futuro se puede definir en la pretemporada que arrancó el viernes y termina el 26 de marzo. Ir al Clásico le puede costar dos semanas donde podrían ganar esa batalla y hasta 700 mil dólares que algunos nunca han visto junto.

En la práctica, son los que más arriesgan para vestir el uniforme nacional.

Johan Rojas es uno de ellos. El francomacorisano ha acumulado dos años y 36 días de servicios en las tres temporadas que ha aparecido entre 2023 y 2025. No tiene un puesto garantizado en los Filis y por la posición de cuarto jardinero que ha desempeñado hay cinco jugadores que se pelean el puesto en la Liga de la Toronja (Florida), incluyendo su compatriota Bryan de la Cruz, quien viene de ganar el premio al Jugador Más Valioso en la Lidom.

También compiten Justin Crawford y Dante Nori, prospectos número tres y seis, respectivamente, del equipo y de 21 años de edad, por los que se pagó bonos de siete dígitos y están a punto de explotar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/nomiina-clasico-2b0480eb.png

Si Rojas permanece en la plantilla de 26 hombres toda la campaña se asegura un mínimo de 780 mil dólares. Son 4,171 por cada día en roster. Pero si es enviado a ligas menores el mínimo allí sería de 127 mil dólares por toda la campaña o 21 mil dólares al mes.

De los 30 hombres en roster solo el lanzador Albert Abreu no tiene vinculación con equipo de la MLB.

Otros casos

Es el mismo escenario que afronta el receptor Agustín Ramírez (Marlins), así como los relevistas Abner Uribe (Brewers), Elvis Alvarado (Atléticos) y Juan Mejía (Rockies).

Si bien el máscara Austin Wells (Yankees) y el antesalista Junior Caminero (Rays) también están bajo control salarial de sus clubes, son titulares, con mayor recorrido y cuota de paciencia en caso de arrancar el curso por debajo. Son candidatos a cerrar pactos, en cualquier momento, que les asegure el futuro.

Uribe viene de liderar toda la MLB en holds (retener ventaja como relevista) con 37, pero hay pocas posiciones con menor paciencia como la de un lanzador de bullpen.

Alvarado y Mejía recién debutaron en 2025 tras largas carreras en ligas menores y, si bien lo hicieron con desempeño impresionante, les puede quedar un largo trayecto antes de recibir oferta de extensión o llegar a arbitraje donde pueden ver desembolsos de siete dígitos.