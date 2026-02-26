FAIA Group transmitirá partidos de RD rumbo al Mundial de Baloncesto 2027

Jean Montero, integrante de la selección nacional de baloncesto de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

FAIA Group adquirió los derechos exclusivos de transmisión en el país de los partidos de la selección nacional dominicana de baloncesto correspondientes a la clasificatoria de la FIBA rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

La alianza estratégica se da entre FAIA Group con la plataforma global de streaming deportivo, DAZN.

La difusión del partido se realizará a través de los canales de YouTube Faia Sports y Teleuniverso canal 29, con la narración de José Rodríguez y Rafael Antonio Faneyt.

El primer encuentro del combinado de la República Dominicana frente a los Estados Unidos será transmitido este jueves 26 de febrero desde las 10:30 de la noche, desde la Arena Frontwave, en Oceanside, San Diego, California.

En la tabla de posiciones del Grupo A, Estados Unidos lidera con marca de 2-0, seguido por República Dominicana y México con récord de 1-1, mientras Nicaragua presenta foja de 0-2. Esta fase forma parte del proceso clasificatorio que otorgará siete plazas al continente americano para el Mundial de Baloncesto Catar 2027.

FAIA Group continua expandiendo su alcance mediático, en esta ocasión alcanzando el mundo deportivo con el lanzamiento de FAIA Sports, el nuevo medio de cobertura y transmisión deportivo que entra en el mercado dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/dominicana-cumple-ante-nicaragua-y-cierra-invicta-en-la-americup-5e5917a0-2bff416e.jpg andrés Feliz maneja el balón durante un partido de Dominicana en la AmeriCup 2025. (FUENTE EXTERNA)

Experiencia en 2023

La selección de República Dominicana firmó una de las mejores actuaciones de su historia en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023, mostrando carácter competitivo desde la fase de grupos. El equipo avanzó invicto en la primera ronda tras imponerse a Filipinas, Italia y Angola, destacándose por su intensidad defensiva y capacidad de ejecución en los minutos finales.

El triunfo ante Italia fue especialmente significativo, pues consolidó sus aspiraciones de avanzar y evidenció la madurez del conjunto en escenarios de alta presión.

En el plano individual, Karl-Anthony Towns lideró con actuaciones dominantes, aportando puntos en la pintura, rebotes y liderazgo en momentos determinantes.

A su lado, Andrés Feliz fue clave en la conducción y en los cierres de partido, mientras que Jean Montero ofreció energía y anotación oportuna. La combinación entre experiencia y juventud permitió que el conjunto caribeño compitiera de tú a tú frente a potencias tradicionales.

En la segunda fase, República Dominicana cayó en partidos exigentes ante Serbia y Puerto Rico, resultados que frenaron su avance hacia los cuartos de final. Aun así, el desempeño general dejó una imagen muy positiva: el equipo mostró evolución táctica, profundidad y mayor identidad colectiva en el escenario mundial.

La participación en 2023 reafirmó el crecimiento sostenido del baloncesto dominicano y consolidó al combinado como una selección capaz de competir al más alto nivel internacional.