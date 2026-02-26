Giancarlo Stanton sobre el dolor en ambos codos: "No puedo abrir ni una bolsa de papas fritas"

Giancarlo Stanton completa el swing con el que conectó un cuadrangular en un partido de los Yankees de Nueva York, la temporada pasada en MLB. ( FUENTE EXTERNA )

El poder sigue intacto, pero el dolor no desaparece. A las puertas de la temporada 2026, Giancarlo Stanton continúa su batalla contra el llamado "codo de tenista" en ambos brazos, una condición que arrastra desde 2024 y que volvió a limitarlo el año pasado con los New York Yankees.

Las limitaciones son evidentes en su día a día. "No puedo abrir una botella. No puedo abrir una bolsa de papas fritas... ni una bolsa de nada. Así son las cosas", confesó el veterano de 36 años al periodista Randy Miller de NJ.com.

En 2025, Stanton apenas pudo disputar 77 partidos, tras debutar a mediados de junio debido a esas molestias. Aun así, cuando estuvo en el terreno dejó números de impacto: 24 cuadrangulares, 66 remolcadas y un OPS de .944 en 249 turnos. El bate sigue produciendo, aunque el cuerpo no le dé tregua.

"Eso no se va a arreglar con cirugía, y no me importa lo que diga ningún médico porque no saben qué está pasando.Lo que está escrito sobre mis codos es lo que yo y los Yankees te damos", expresó el toletero, dejando claro que mantiene su postura de apostar por la rehabilitación en vez del quirófano, decisión que ya había tomado antes de la campaña pasada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/ap25092038089985-191f97de-050c1a1b.jpg Giancarlo Stanton, de los Yankees de Nueva York, mira desde el dugout durante un juego de béisbol de pretemporada en 2025. Realizar actividades de la vida cotidiana como abrir una botella de agua, se han convertido en una dificultad para Stanton. (ARCHIVO/ AP)

El "codo de tenista"

Esta afección es una lesión conocida médicamente como epicondilitis lateral. No se limita a los tenistas sino que cualquier persona que haga movimientos repetitivos de la muñeca o el brazo puede desarrollarlo.

Detalles del "codo de tenista" Definición :es una inflamación o microdesgarro de los tendones que se insertan en la parte externa del codo, especialmente los que permiten extender la muñeca y los dedos.

Síntomas : dolor en la parte externa del codo que puede irradiar hacia el antebrazo, debilidad al sujetar objetos o girar la muñeca, dificultad para abrir frascos o levantar cosas.

Causas comunes : Movimientos repetitivos de la muñeca o brazo, no solo en deportes como tenis, sino también en béisbol, golf, trabajos manuales o incluso escribir mucho en computadora.

Tratamiento: Reposo, fisioterapia, antiinflamatorios, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento; en casos graves, a veces se recurre a infiltraciones o cirugía.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2017 asegura que la percepción pública no siempre refleja la realidad. "Muchos pensarán que no soy mentalmente fuerte porque me he perdido partidos", comentó en respuesta a declaraciones de su dirigente, Aaron Boone, quien lo calificó como un ejemplo de fortaleza mental dentro del club.

Stanton, cinco veces convocado al Juego de Estrellas, está a 47 jonrones de convertirse en el jugador número 29 en alcanzar los 500 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

Tiene contrato garantizado por 34 millones de dólares hasta 2027, mientras los Yankees cruzan los dedos para que su bate esté saludable cuando más lo necesiten.