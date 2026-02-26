Grupo de Medios Panorama transmitirá serie entre Dominicana y Tigres de Detroit

Grupo de Medios Panorama transmitirá en cadena nacional la serie entre la Selección Dominicana y los Tigres de Detroit

El Grupo de Medios Panorama encabezará la cadena oficial que transmitirá en televisión abierta y radio los dos partidos de exhibición entre la Selección Dominicana de Béisbol y los Detroit Tigers, programados como parte de la preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los encuentros se jugarán los días 3 y 4 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y marcarán un hecho inédito en el béisbol local: será la primera vez que la selección nacional reciba en el país a un equipo de Grandes Ligas para partidos de exhibición.

El grupo informó que, como propietario de los derechos exclusivos de transmisión en televisión abierta en República Dominicana, llevará los partidos a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama.

Como medios aliados participarán Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur, garantizando transmisión simultánea en todo el territorio nacional.La serie tendrá además un carácter conmemorativo, en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set. Como parte del homenaje, la Major League Baseball y la Unión de Escritores y Periodistas de Artes (UEPA) realizarán una donación a la Cruz Roja Dominicana.

El CEO del grupo, Miguel Medina, afirmó que el objetivo es ofrecer una transmisión de alto nivel que permita a la fanaticada vivir la experiencia desde sus hogares. "Nos mueve el respeto por la fanaticada y lo que representan estos juegos para el país", expresó.

Grupo de Medios Panorama también posee los derechos exclusivos de transmisión en televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en virtud de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por la Major League Baseball y la Major League Baseball Players Association, y transmitirá los 47 partidos del torneo.