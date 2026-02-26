Jesús Sánchez se queda en los Toros del Este tras renovar contrato

Jesús Sánchez, antes de agotar un turno con los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Con seis contratos ya renovados, la gerencia de los Toros del Este continúa fortaleciendo la base del equipo. Además del acuerdo con el jardinero de Grandes Ligas Jesús Sánchez, permanecen vinculados los relevistas Yaramil Hiraldo, Miguel Castro, Gerson Moreno y José Adames, junto a los abridores Félix Peña y Pedro Fernández.

La organización romanense no se detiene ahí. Según informó el gerente general Jesús Mejía, todavía se mantienen conversaciones con otros jugadores del club con la intención de evitar que ingresen a la agencia libre y así conservar el núcleo competitivo.

El paso más reciente en ese proceso fue asegurar el regreso de Sánchez, una pieza que la directiva considera fundamental para sus aspiraciones. La renovación del guardabosque forma parte del plan de los Toros para mantenerse contendientes y pelear por una nueva corona.

"Es un gran paso para nosotros. Retuvimos en casa a un jugador de impacto, alguien a quien vemos como parte esencial del núcleo. Está llamado a aportar la próxima temporada y asumir liderazgo tanto en el terreno como en el clubhouse. Seguimos enfocados en estructurar un roster ´championable´", expresó Mejía al oficializar el acuerdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/jesus-sanchez-77a51b24-ffcaec8c.jpg Jesús Sánchez jugó para los Marlins y para los Astros en 2025. (FUENTE EXTERNA)

Su recorrido profesional

Elegido con el primer pick del Draft de Novatos de 2017, Sánchez se enfundó la chaqueta taurina ese mismo año. Desde entonces, ha visto acción en partes de seis campañas con la franquicia.

En la Liga Dominicana, el nativo de Higüey exhibe promedio vitalicio de .270/.347/.391, con 22 dobles, dos cuadrangulares y 26 carreras remolcadas en 68 encuentros.

Su trayectoria en las Grandes Ligas comenzó en 2020 con los Marlins de Miami. Posteriormente pasó a los Astros de Houston y para la temporada 2026 defenderá los colores de los Azulejos de Toronto.