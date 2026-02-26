Manny Machado conecta sus primeros dos jonrones del entrenamiento de primavera

Manny Machado parece estar listo para el Clásico Mundial de Béisbol .

El estelar antesalista de los Padres de San Diego conectó sus primeros dos jonrones de la primavera en la derrota 11-10 ante los Rojos el jueves, incluyendo un potente grand slam de 422 pies por el jardín central del Goodyear Ballpark.

Machado tiene programado jugar un juego más el viernes antes de marcharse para unirse al equipo de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Será su tercera participación en esta competencia, luego de haber sido parte del conjunto dominicano en 2017 y 2023.

"Va a ser divertido, hombre," dijo Machado.

"Tenemos un montón de superestrellas que van a salir a competir y jugar por nuestro país. No hay mejor evento que salir, ponerse ese uniforme, representar a tu país. Muchísimos fans nos apoyan. Salir y hacerlo por ellos es especial."

Machado será acompañado en el equipo de la República Dominicana por sus compañeros de los Padres Fernando Tatis Jr. y Wandy Peralta.

Participación dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Será el primer Clásico Mundial para Tatis Jr., después de que se perdiera la edición de 2023 mientras cumplía una suspensión por un resultado positivo en una prueba de sustancias para mejorar el rendimiento (PED).

El juego del viernes frente a los Rockies marcará el último partido de la Liga del Cactus tanto para Machado como para Tatis antes de partir para unirse al equipo dominicano, que jugará una serie de dos partidos de exhibición contra los Tigres en Santo Domingo el 3 y 4 de marzo.

Los otros jugadores de los Padres que están programados para partir temprano la próxima semana rumbo al Clásico Mundial son Xander Bogaerts (Países Bajos), Mason Miller (Estados Unidos), y Ron Marinaccio y Alek Jacob (Italia).

"Es un momento emocionante para ellos," dijo el manager de los Padres, Craig Stammen.

"Es un torneo, y poder jugar por tu país —es algo que realmente no se puede replicar aquí en el entrenamiento de primavera."

Con una salida temprana del campo de entrenamiento de los Padres, Machado ha insistido en tomar algunos turnos extra al principio de esta primavera, lo cual fue parte de la razón por la que todavía estaba en el juego del jueves tomando su cuarta aparición al bate en la sexta entrada. Salió al plato con las bases llenas y San Diego abajo 9-5.

El derecho de los Rojos Graham Ashcraft dejó colgada un slider, y Machado la destruyó para un grand slam que empató el juego, a mitad del batter´s eye.

En su primer turno, Machado también había empatado el partido con un cuadrangular de dos carreras hacia el bullpen del bosque izquierdo-central.

"El cuerpo se siente bien," dijo Machado. "Eso es lo más importante... Seguir obteniendo turnos al bate."

Machado, quien ingresó al juego sin hits en siete apariciones al plato, terminó 2-de-3 con una base por bolas y seis carreras producidas.

"Ha estado trabajando un poco con su swing, colocándose en el lugar correcto," dijo Stammen. "Hoy simplemente se conectó."