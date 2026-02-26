El receptor dominicano Samuel Basallo, considerado el prospecto número uno de los Orioles de Baltimore y una de las promesas más brillantes de todo el béisbol, tuvo que abandonar el partido del jueves frente a los Tigres de Detroit debido a una molestia abdominal en el costado derecho.

El incidente ocurrió durante la parte alta de la tercera entrada en una jugada cerrada en el plato. Basallo, de 21 años, sufrió la lesión al realizar un esfuerzo repentino para tocar al corredor Matt Vierling e intentar completar el out.

Tras la acción, el joven receptor mostró signos evidentes de dolor, lo que obligó al cuerpo técnico a retirarlo del encuentro por precaución.

Aunque el equipo no ha calificado la lesión como un "desgarro" (strain) de manera inmediata —lo cual suele ser una señal positiva—, se espera que Basallo sea sometido a pruebas adicionales para determinar el alcance exacto del problema.

Evaluación médica y estado actual del jugador

Por lo pronto, es probable que el nativo de Santo Domingo esté fuera de acción al menos durante los próximos días mientras el personal médico evalúa su evolución.

Basallo, quien figura como el octavo mejor prospecto de las Grandes Ligas según MLB Pipeline, es una pieza central en el futuro de la organización de Baltimore.

Esta situación se suma a un historial reciente de molestias físicas que el jugador ha manejado con madurez, incluyendo una inflamación en el codo derecho a principios del año pasado que limitó su tiempo detrás del plato.

Los Orioles ofrecerán más detalles sobre su condición tras completar los exámenes de rigor, mientras la afición espera que este contratiempo no afecte su preparación para la temporada 2026.