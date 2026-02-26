Un Paul Skenes desafiante: "Tenemos que imponer nuestro dominio"

Paul Skenes fue el abridor de la Liga Nacional en la pasada edición del Juego de Estrellas de MLB que celebró en el Truist Park de Atlanta. ( FUENTE EXTERNA )

Paul Skenes, el Cy Young de la Liga Nacional en 2025, tiene toda la motivación que necesita de cara al Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por el doblete de oro de los Estados Unidos en hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Ganar el oro es lo más importante", declaró el as de los Piratas tras su primera apertura de primavera el miércoles en North Port, Florida. "Sí, hockey masculino, hockey femenino, todos los demás oros que ganamos en los Juegos Olímpicos. Somos Estados Unidos, tenemos que imponer nuestro dominio sobre todos los demás. Eso es lo que hacemos. Va a ser divertido".

Se espera que su salida de 53 lanzamientos contra los Bravos de Atlanta sea la única que Skenes tenga antes de unirse a Estados Unidos para el Clásico.

Skenes dijo que espera hacer dos aperturas en el torneo, que comienza para el equipo estadounidense en el Daikin Park de Houston, con partidos contra Brasil (6 de marzo), Gran Bretaña (7), México (9) e Italia (10).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/ap25087048356829-6847dde5-1-727636d5.jpg Paul Skenes es felicitado por sus compañeros luego de concluir una salida en la MLB. (ARCHIVO/ AP)

Mentalidad ganadora

"En cualquier partido que lance, realmente no importa", dijo Skenes. "Solo quiero ganar el oro".

El torneo culmina con la final el 17 de marzo en Miami. El equipo estadounidense también cuenta con los abridores Tarik Skubal, Joe Ryan, Matthew Boyd, Logan Webb, Clay Holmes y Nolan McLean.

Skenes dijo que le comentó al mánager del equipo de EE. UU., Mark DeRosa, que quería ayudar a los militares estadounidenses lanzando en el Clásico.

"Este es el mejor país del mundo. Eso es lo que creo. Por eso quise servir, por eso fui a la Academia de la Fuerza Aérea. Y esa gente no recibe el reconocimiento que merece", declaró Skenes a The Athletic.

"... Lo hacemos para representar a los hombres y mujeres que luchan por nosotros, junto con muchas otras cosas que hacen de este país el mejor del mundo. Eso lo pone un poco en perspectiva".