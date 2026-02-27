Ponen a la venta las boletas para ver la práctica del equipo dominicano del Clásico Mundial

Las boletas de entrada se venden a 650 pesos. ( FUENTE EXTERNA )

Los fanáticos del béisbol en la República Dominicana tendrán la oportunidad de presenciar en vivo la práctica oficial de la selección nacional, programada para el lunes 2 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de la preparación del equipo de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

La empresa UEPA Tickets anunció la puesta en venta de las boletas para este entrenamiento abierto al público, una iniciativa que permitirá a los seguidores del conjunto criollo observar de cerca el trabajo del equipo antes de su compromiso ante los Tigres de Detroit.

El gerente general de la compañía, Gabriel Alma, informó que el costo de las boletas será de RD$650, con cargos incluidos. Explicó que el aforo será limitado, con el propósito de garantizar una experiencia organizada y cómoda para los asistentes.

Las puertas del estadio, informó, abrirán a las 3:30 de la tarde, mientras que el inicio de la práctica está previsto para las 4:00 p. m., en lo que se anticipa como un ambiente de entusiasmo y respaldo al combinado nacional.

La novena dominicana enfrentará a los Tigres los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya, en una serie que marcará el arranque formal de la preparación del conjunto tricolor. Posteriormente, el equipo debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua en el Marlins Park.

Será la primera ocasión en que la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol reciba en casa a una organización de las Grandes Ligas como parte de su proceso de preparación para la cita mundialista, un hecho que sirve como antesala y añade un matiz histórico.