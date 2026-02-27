Dominicana se concentra el sábado para el Clásico

Juan Soto jugará por primera vez en el estadio Quisqueya Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo dominicano comienza este sábado su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol y la próxima semana se exhibirá en la isla antes de iniciar la travesía en el torneo de 20 naciones.

La tropa que dirige Albert Pujols se concentrará mañana en Miami, el domingo tendrá su primer entrenamiento junto y el lunes en la mañana pisará suelo quisqueyano.

Será una agenda apretada la que agotará en el país. El grupo se entrenará en el parque Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 4:45 de la tarde, una sección en la que se ultima permitir el acceso de público a las tribunas, pagando boletas.

Fuentes cercanas a la organización informaron a Diario Libre que se evalúa poner a la venta en línea hasta 3,000 tickets para aficionados que deseen ver el equipo entrenarse.

El equipo Tigres de Detroit, rival para los dos encuentros, también llegará al país el lunes.

Una vez concluida la sesión de trabajo, el grupo irá al Palacio Nacional donde será recibido por el presidente de la República, Luis Abinader.

Entrega de cédulas

Se trabaja para que durante la estadía en el país los jugadores reciban la nueva cédula de identidad y electoral, incluyendo Austin Wells y Manny Machado, nacidos en los Estados Unidos, al igual que Vladimir Guerrero Jr., en Canadá.

El martes, el equipo se entrenará a partir de las 4:00 pm y el partido arrancará a las 7:00 pm. El miércoles, los entrenamientos comenzarán a las 12:30 pm y el choque arrancará a las 4:00 pm.

Una vez terminado viajará directamente a Miami para concentrarse, habrá otra práctica el jueves de cara al debut el viernes ante Nicaragua.

Dominicana integra el Grupo D que también tiene a Países Bajos, Venezuela e Israel.

Los dos primeros lugares avanzarán a cuartos de final un escenario donde se medirán a rivales asiáticos, del grupo C.