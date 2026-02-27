El "Clubhouse de Diario Libre" inicia serie de podcast con motivo del Clásico Mundial

Natanael Pérez, editor deportivo (derecha), y el periodista Daniel Santana inician la primera entrega de el "Clubhouse de Diario Libre". ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La sección deportiva de Diario Libre inicia a partir de este viernes una serie de podcasts enfocados en la participación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y que podrán ser vistos en el canal de YouTube del periódico.

La propuesta "El Clubhouse de Diario Libre" no solamente tocará temas relacionados con la selección dominicana de la MLB, sino que además analizará la acción de todos los grupos de la primera fase hasta llegar a la gran final.

El podcast pueder ser visto a través de este enlace:

Los analistas serán: Natanael Pérez, editor deportivo de Diario Libre; Carlos Sánchez, redactor senior y los periodistas Romeo González y Daniel Santana.

Primera entrega

El primer capítulo de la propuesta estará disponible a partir de las 7:00 pm de este viernes, y en esa entrega, Natanael Pérez y Daniel Santana analizan los cuatro grupos que integran la competición internacional, y cuáles serían los posibles escenarios para el conjunto quisqueyano de cara a intentar ganar el torneo.

En cada capítulos, los periodistas especializados en deportes compartirán estadísticas, comentarios y opiniones sobre todo lo relacionado con la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol.