Los Mets señalan a Freddy Peralta para lanzar el Opening Day contra Pittsburgh

El pitcher dominicano Freddy Peralta realiza un lanzamiento durante la sesión de prácticas en el complejo de lo Mets en Port St. ( FUENTE EXTERNA )

La adquisición de pitcheo más destacada de los Mets en esta pretemporada recibirá la pelota el Día Inaugural.

Freddy Peralta, quien debutó con los Mets el viernes en un juego de exhibición, está listo para lanzar el primer partido de la temporada del equipo el 26 de marzo en el Citi Field, según el mánager Carlos Mendoza.

"En cuanto lo adquirimos, quedó claro que lanzaría al frente de nuestra rotación", dijo Mendoza. "Se lo ganó. Lo ha logrado y todos estamos emocionados".

Los Mets adquirieron a Peralta, junto con Tobias Myers, en un canje realizado en enero que envió a Brandon Sproat y Jett Williams a los Cerveceros.

Se espera que Paul Skenes, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, sea el rival de Peralta en el montículo de los Piratas en el primer partido de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/peralta-05fdcaf2.jpg Peralta es captado mientras entrena en Port St. Lucie (Florida) con los Mets. (FUENTE EXTERNA)

Su pasada campaña

Peralta viene de una de las mejores temporadas de su carrera, al finalizar quinto en la votación al Premio Cy Young de la Liga Nacional tras registrar efectividad de 2.70 en 33 aperturas con Milwaukee, desempeño que lo consolidó como uno de los brazos más consistentes del circuito.

Además se mostró entusiasmado por su futura relación con el receptor venezolano Francisco Álvarez, quien se perfila como el principal cátcher del equipo. "Tiene mucha energía y un potencial enorme. Ya habíamos hablado antes y hoy me recibió en el bullpen. Fue genial", comentó. "La relación que vamos a tener será muy importante".

Peralta había mencionado que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol este año, ya que ha decidido concentrarse por completo en su primer campamento con los Mets. "Estoy enfocado en lo que tengo que hacer aquí, en conocer a todos, completar mis entrenamientos y mantenerme saludable", concluyó el lanzador dominicano.