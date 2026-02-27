VIDEO | Shohei Ohtani enciende las prácticas de Japón con un festival de tablazos

Ohtani mientras conectaba uno de sus jonrones en las prácticas de este viernes en Japón. ( FUENTE EXTERNA. )

A solo días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Shohei Ohtani dio un adelanto de su poder en el plato durante una práctica de bateo que electrificó al público japonés este viernes en el Vantelin Dome Nagoya.

La superestrella de los Los Angeles Dodgers no suele realizar sesiones de "batting practice" abiertas al público, pero en esta ocasión llenó el estadio con aficionados que acudieron especialmente para verlo conectar múltiples batazos de gran distancia, algunos de ellos enviaron la pelota al otro lado de la pared.

Compañeros del equipo japonés observaron desde el campo mientras Ohtani tomaba cada turno, haciendo eco de una exhibición más propia de un evento principal que de una práctica previa.

La escena fue descrita por medios japoneses como una verdadera demostración de fuerza y técnica, antes de que el equipo nipón debute ante China Taipei (Taiwan), el 6 de marzo en Tokio.

Según reportes, Ohtani hizo sentir su presencia con conexiones potentes y consistentes, sorprendiendo incluso a los talentos del país anfitrión y elevando las expectativas de cara a la defensa del título logrado por Japón en la edición anterior.

No lanzará

Cabe recordar que, aunque Ohtani está en plena preparación con el conjunto nipón, según declaraciones anteriores de la dirigencia del equipo y de su organización en MLB, no se espera que lance como pitcher en el torneo, sino que se concentre en su rol como bateador designado para preservar su brazo de cara a la temporada de Grandes Ligas que comienza posteriormente.

Con la pasión de los aficionados locales y la intensidad mostrada por Ohtani en esta práctica, el ánimo en torno a Samurai Japonés se encuentra en un punto máximo justo antes de que el WBC 2026 dé inicio oficialmente.