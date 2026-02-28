El derecho dominicano Freddy Peralta fue oficialmente nombrado por el manager Carlos Mendoza como el abridor del Día Inaugural de los New York Mets para la temporada regular 2026, una decisión que marca un momento importante apenas semanas después de su llegada al equipo.

El veterano lanzador abrirá el primer juego de la temporada el 26 de marzo en el Citi Field contra los Pittsburgh Pirates, lo que será su debut oficial con la franela de Nueva York ante Paul Skenes.

En una conversación con la cadena SNY que transmite los partidos del equipo, Peralta habló sobre esta designación y también respondió preguntas relacionadas con una posible extensión de contrato más allá de la campaña 2026.

Cuando se le preguntó sobre ello, el derecho sonrió y dijo "Sin comentarios" en un tono jocoso, luego dejó claro que se ha sentido muy bien con la organización y está abierto a conversar más adelante sobre un acuerdo a largo plazo.

De Milwaukee a Nueva York: trayectoria y Opening Days previos

Peralta, de 29 años, viene de su mejor temporada como profesional con los Milwaukee Brewers en 2025, cuando terminó con una dominante línea de 17-6 y 2.70 de efectividad, liderando la Liga Nacional en victorias y quedando quinto en la votación del Premio Cy Young.

En ocho campañas completas con los Brewers, acumuló un récord de 70-42 con 3.59 de ERA en 211 presentaciones (162 aperturas), cifras que le valieron dos selecciones al Juego de Estrellas y un rol consistente como uno de los pilares del cuerpo de abridores.

Durante su paso por Milwaukee, Peralta ya había servido como abridor en Opening Day en dos ocasiones antes de llegar a Nueva York, será su tercera apertura de Día Inaugural de manera consecutiva, el año pasado perdió ante los Yanquis de Nueva York y en el 2024 venció a los Metros.

En esa victoria, el derecho permitió apenas un imparable y ponchó a ocho bateadores en seis entradas. A lo largo de 11 episodios lanzados en Días Inaugurales, Peralta ha permitido tres carreras limpias, otorgado dos bases por bolas y acumulado 16 ponches.

Esa experiencia previa en el día más importante del calendario de Grandes Ligas le da un plus de confianza de cara al reto de encabezar la rotación de los Mets en su primer juego oficial con la nueva franquicia.