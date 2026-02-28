Fuentes: Starling Marte llega a un acuerdo con los Reales de Kansas City

Starling Marte firmó un contrato de un año con los Reales de Kansas City, según reportes ( FUENTE EXTERNA )

Los Kansas City Royals han llegado a un acuerdo con el jardinero dominicano Starling Marte , según fuentes de MLB.com . El contrato está pendiente de que Marte pase el examen físico, que se espera que se realice en los próximos días.

Marte, de 37 años, es un veterano de 14 temporadas en las Grandes Ligas, dos veces Todos Estrellas y dos veces ganador del Guante de Oro.

En las últimas cuatro campañas defendió los colores de los New York Mets, aunque su movilidad en el jardín y su disponibilidad se han visto afectadas por diversas lesiones durante ese periodo.

Los Royals estaban buscando un jardinero derecho que pudiera ofrecer opciones desde el banquillo o enfrentando a lanzadores zurdos, y las conversaciones con Marte se intensificaron recientemente, según reporteros.

La organización de Misuri aún no ha confirmado oficialmente el fichaje y deberá hacer movimientos en su nómina de 40 jugadores cuando el pacto se concrete.

Impacto esperado en la alineación de los Royals

Durante su etapa con los Mets, Marte jugó en 396 encuentros en cuatro temporadas, plagado de lesiones como molestias en la ingle, dolor en la rodilla, migrañas y una distensión en el cuello. En la temporada 2025, actuó principalmente como bateador designado en 77 de sus 98 encuentros, dejando una línea ofensiva de .270/.335/.410.

Con su fichaje, los Royals añaden profundidad a su roster y una opción ofensiva adicional para la alineación de 2026, con la esperanza de que Marte pueda aportar experiencia y flexibilidad tanto en el plato como en roles situacionales.