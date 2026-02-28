Tarik Skubal y Paul Skenes buscan repetir como ganadores del premio Cy Young

Cada época tiene a sus lanzadores emblemáticos —los ases que trascienden a sus pares y se vuelven sinónimo de una generación.

En este momento, estamos al final de la era definida por Clayton Kershaw, Justin Verlander y Max Scherzer, y ha surgido una nueva camada de brazos dominantes. Pero aún está por verse cuáles de ellos lograrán estatus generacional.

La temporada 2026 podría ser el punto de inflexión.

Aunque hay muchos lanzadores talentosos en Grandes Ligas, los derechos Tarik Skubal y Paul Skenes están operando a un nivel superior al del resto. Ambos prácticamente lideraron sus respectivas carreras en las votaciones del Cy Young la temporada pasada y, al entrar a 2026, siguen siendo los favoritos para repetir.

Si lo logran, conseguirán algo que el béisbol sólo ha visto una vez en la historia del premio Cy Young: dos lanzadores ganando el galardón de forma consecutiva en ambas ligas.

La última vez que ocurrió fue hace más de un cuarto de siglo, cuando Pedro Martínez y Randy Johnson lo consiguieron en 1999-2000. Al mirar atrás, hay paralelos evidentes entre entonces y ahora.

Aunque Skubal y Skenes no eran tan consagrados como Martínez y Johnson cuando éste último obtuvo su segundo Cy Young, ya son élite. Pero 2026 podría ser la temporada que los transforme en algo aún mayor. A continuación, lo que está en juego para cada uno.

Tarik Skubal

Lo que aún no hemos mencionado es que Skubal va por su tercer premio Cy Young consecutivo en la Liga Americana.

El zurdo obtuvo su primero después de ganar la Triple Corona de pitcheo de la Liga Americana en 2024 con 18 victorias, efectividad de 2.39 y 228 ponches en 192 innings.

Skubal no repitió la Triple Corona el año pasado, pero logró mejorar ligeramente en varias categorías notables —incluyendo efectividad (2.21), ponches (241), innings lanzados (195 1/3), FIP (2.45), WHIP (0.89) y la relación ponches-bases (7.30)— camino a otro Cy Young.

En el proceso, Skubal se convirtió en solo el 12º lanzador en ganar premios Cy Young consecutivos. Un tercer título seguido lo pondría en una compañía aún más exclusiva: Randy Johnson (1999-2002) y Greg Maddux (1992-95) son los únicos lanzadores que lo han logrado.

Consecutivo o no, ganar un tercer Cy Young elevaría enormemente su candidatura al Salón de la Fama.

Once lanzadores han conseguido al menos tres Cy Young, siete de ellos ya inmortalizados en Cooperstown, y Clayton Kershaw, Justin Verlander y Max Scherzer probablemente se unirán a ellos cuando sean elegibles. La única excepción es Roger Clemens, cuya vinculación con sustancias para mejorar el rendimiento ha empañado su caso.

Paul Skenes

Hablar del legado de un lanzador después de apenas 55 aperturas en su carrera normalmente sería algo absurdo. Pero no hay nada normal en lo que ha hecho Paul Skenes. Su carrera ha empezado de forma casi sin precedentes, y tiene la oportunidad de destacarse aún más en 2026.

En 2025, Skenes se convirtió en el quinto lanzador más joven en ganar el premio Cy Young y se unió a Fernando Valenzuela (en 1981) y Dwight Gooden (en 1985 y 1986) como los únicos lanzadores en capturar los premios Rookie del Año y Cy Young en sus primeras dos temporadas.

Nadie ha iniciado su carrera con un Rookie y dos Cy Young en sus primeras tres campañas.

Pero los trofeos solo cuentan parte de la historia. Skenes ha obtenido esos honores mientras registra una efectividad de 1.96, la más baja en las primeras 55 aperturas de cualquier lanzador desde el inicio de la Live Ball Era (desde 1920).

ERA más baja en las primeras 55 aperturas (desde 1920):

Paul Skenes: 1.96 Vida Blue: 2.04 Howie Pollet: 2.07 Orel Hershiser: 2.09 Dwight Gooden: 2.12

¿Lo siguiente para Skenes? ¿Quizás una tercera temporada seguida con efectividad sub-2.00?

Kershaw y Sandy Koufax son los únicos pitchers en la era moderna que han acumulado tres temporadas con efectividad sub-2.00 (mínimo 20 aperturas), y nadie lo ha hecho de forma consecutiva al inicio de su carrera. Skenes podría lograrlo antes de cumplir 25 años.

Al final, podríamos mirar atrás a 2026 como la temporada en la que ambos —Skubal y Skenes— se consolidaron como los lanzadores definitorios de esta era.