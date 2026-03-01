Equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol practica por primera vez

Los jugadores dominicanos se reúnen en el terreno de juego en los entrenamientos realizados en el loanDepot Park de la ciudad de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo dominicano que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 realizó este domingo su primera práctica oficial en conjunto en la ciudad de Miami, marcando el inicio formal de la preparación colectiva con miras al importante compromiso internacional.

Jugadores como Juan Soto, Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr, Ketel Marte, Manny Machado, Gerardo Perdomo, Junior Caminero, Austin Wells, Carlos Santana, Jeremy Peña, O´Neil Cruz, Amed Rosario y Agustín Ramírez, participaron activamente en las rutinas de bateo, fildeo y trabajos defensivos programados por el cuerpo técnico.

En el montículo estuvieron Brayan Bello, Luis Severino, Sandy Alcántara, Carlos Estévez, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Elvis Alvarado, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Huascar Brazobán, Abner Uribe, Albert Abreu y Cristopher Sánchez, quienes forman parte del cuerpo de lanzadores que combina potencia, control y experiencia en escenarios de alta exigencia.

En la jornada que reunió a los 30 jugadores convocados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Como parte de la jornada, varias de las principales figuras del béisbol dominicano en las Grandes Ligas coincidieron por primera vez en el terreno usando la camiseta tricolor.

Reacciones y compromiso de los jugadores con la selección nacional

En términos generales, Soto, Tatis Jr., Machado y Wells coincidieron en destacar el significado especial que representa vestir la camiseta dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, resaltando el orgullo de competir por la tierra de sus raíces.

Los jugadores reafirmaron que asumen este compromiso con emoción, entrega y sentido de pertenencia, conscientes del significado que tiene el béisbol para toda la República Dominicana.

Más allá del trabajo técnico, uno de los aspectos que marcó la jornada fue la buena vibra que reina entre los jugadores y el cuerpo técnico, reflejando un grupo comprometido con el objetivo común de representar dignamente la bandera dominicana

El gerente general Nelson Cruz y el dirigente Albert Pujols sostuvieron breves intercambios con los jugadores durante las sesiones, enfatizando la importancia de la preparación y del trabajo en equipo.

De su lado, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, valoró el compromiso mostrado por cada integrante del equipo en esta primera concentración.

Con esta primera práctica en conjunto, la selección dominicana comienza a afinar detalles estratégicos y a fortalecer la química colectiva, con miras a tener un buen desempeño en este evento mundial.