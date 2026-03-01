Junior Caminero cumple un sueño con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Junior Caminero estará con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 5 de marzo. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Caminero se paró frente a su casillero en el Charlotte Sports Park el viernes por la mañana, con una caja de equipamiento nuevo con los colores de la República Dominicana a sus pies, y pensó en dos de sus logros más grandes.

¿Lo que más le emociona: jugar por primera vez con la República Dominicana en el World Baseball Classic o haber disputado su primer Juego de Estrellas el año pasado?

“Pregunta difícil, mi hermano”, dijo Caminero con una gran sonrisa. “Oh, Dios mío”.

Estas no son cosas que la mayoría de los jugadores de 22 años necesitan poner en perspectiva. Pero, por supuesto, la mayoría de los peloteros de 22 años no son Junior Caminero.

El antesalista estrella de los Rays de Tampa dejó el campamento de primavera el sábado para unirse a sus compañeros dominicanos antes del inicio del WBC.

Jugar en un roster tan lleno de estrellas, con las esperanzas de una nación sobre sus hombros, será el momento más reciente bajo los reflectores en la joven carrera de Caminero.

Considera todo lo que Caminero logró solo el año pasado:

En enero, lideró a los Leones del Escogido a su primer campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) desde 2016, y fue nombrado MVP de la serie final tras una racha de postemporada sensacional que culminó con un jonrón decisivo en la novena entrada del Juego 7.

Fue incluido en el roster de Día Inaugural en Grandes Ligas tras dejar atrás su estatus de mejor prospecto en 2024 .

Fue subcampeón en el Home Run Derby, quedándose solo a cuatro jonrones de convertirse en el campeón más joven en la historia del evento.

Fue titular en el Juego de Estrellas en la tercera base por la Liga Americana , convirtiéndose en el tercer jugador más joven en iniciar un clásico de mitad de temporada en esa posición y el más joven en hacerlo desde Ronald Acuña Jr. en 2019.

Conectó 45 jonrones , la tercera mayor cantidad en la Liga Americana y a uno del récord de franquicia de los Rays . Eso lo convirtió en el quinto jugador en la historia de Grandes Ligas en tener una temporada de 45 jonrones antes de cumplir 23 años.

Impulsó 110 carreras, la mayor cantidad por un jugador de los Rays desde Evan Longoria en 2009.

Tuvo una temporada de premios destacada: fue nombrado al Segundo Equipo Todo MLB , recibió el premio Don Zimmer al Jugador Más Valioso de la BBWAA (Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica) de Tampa Bay, y terminó noveno en la votación del JMV de la Liga Americana .

En diciembre, fue añadido oficialmente al roster de la República Dominicana para el WBC.

Fue, en pocas palabras, mucho.

“Muy rápido, también”, dijo Caminero. “Gracias, Dios, por darme estas oportunidades en mi vida”.

No es el único de los Rays

Ahora viene otra oportunidad. Caminero no es el único jugador de los Rays que se dirige al WBC.

Jonathan Aranda representará a México; los relevistas Griffin Jax y Garrett Cleavinger lanzarán por el equipo de Estados Unidos; el derecho Yoendrys Gómez se une a Venezuela; el receptor fuera de roster Daniel Vellojin fue añadido para Colombia; y los prospectos de pitcheo Gary Gill Hill y Owen Wild jugarán por Gran Bretaña.

Pero el estelar toletero de Tampa Bay parece estar hecho para los grandes momentos, y el WBC le brindará un escenario internacional para brillar.

Caminero llegó temprano al campamento en excelente forma. Ha hecho y dicho todas las cosas correctas mientras asume responsabilidades adicionales como una de las caras jóvenes del béisbol. Se vio listo en sus primeras acciones en los campos de práctica, bateando de 5-12 con cinco impulsadas, una base por bolas y sin ponches.

“Él quiere jugar. Quiere estar listo”, dijo el manager Kevin Cash. “Quiere representar a los Tampa Bay Rays y ciertamente a la República Dominicana en el WBC.”

Y cuando el equipo dominicano se reúna en Miami, Caminero ocupará su lugar al lado de su héroe de la infancia: Manny Machado.

Tomarse una foto con Machado en Camden Yards en 2014 fue uno de los momentos más destacados en la vida de Caminero, y los dos intercambiaron camisetas firmadas después de enfrentarse en agosto de 2024.

No solo compartirán roster, sino que probablemente compartirán la misma posición defensiva.

“Eso es asombroso. Es increíble. Es grandioso”, dijo Caminero. “Le escribo todos los días. Le digo: ‘Dame entrenamientos tempraneros. Dame todo’… Él me dijo: ‘Cuando lleguemos allá y practiquemos juntos, te ayudaré en tu carrera’”.

Entonces, volviendo a la pregunta original… ¿Qué es más emocionante, el Juego de Estrellas o el WBC?

¿Por qué no ambos?

“Cuando juegas en el Juego de Estrellas, es asombroso. Cuando llegas allí, dices: ‘Soy una superestrella. Estoy con este grupo’”, dijo Caminero. “Pero cuando vas a representar a tu país y a Dominicana, es diferente. Es diferente. Es como un sueño hecho realidad cuando te pones en el corazón la camiseta de la República Dominicana. Es asombroso.”