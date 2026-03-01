Jesús Luzardo listo para responder al llamado del Clásico por Venezuela: "Si me necesitan, iré"

Jesús Luzardo discutió inicialmente su disposición para lanzar en el WBC con El Extrabase. El domingo por la mañana en el Carpenter Complex, reiteró que le comunicó al equipo de Venezuela que lanzaría si el club lo necesitaba para la semifinal o la final.

Disposición de Luzardo para participar en el WBC

Él es algo así como un refuerzo de lujo, ¿no?

"Sí, veremos qué pasa", dijo Luzardo. "Si me necesitan, iré".

Luzardo señaló que se encuentra en la lista de reserva de Venezuela, lo que lo hace elegible para unirse al equipo más adelante en el torneo.

Cambios en el equipo de Venezuela para el torneo

Luzardo, de 28 años, tiene mucho que considerar antes de eso. Lanzó en un juego simulado el sábado y todavía no ha participado en un juego de la Liga de la Toronja (Grapefruit League).

Sin embargo, con Cristopher Sánchez dejando el campamento para unirse a la República Dominicana para el WBC, Luzardo ocupará su lugar en el día que le corresponde lanzar.

"Haré una apertura y regresaré", comentó Luzardo sobre sus posibles planes para el WBC.

El primer juego de Venezuela es contra los Países Bajos este viernes en Miami.