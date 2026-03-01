Los hermanos Willson y William Contreras vestirán la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial

Willson y William Contreras se saludan en un partido de Grandes Ligas entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis ( FUENTE EXTERNA )

Hace cuatro años, Willson y William Contreras pensaron que habían alcanzado la cúspide profesional de la hermandad al representar juntos a la Liga Nacional como compañeros en el Juego de Estrellas.

Resultó ser solo un preludio de lo que ocurrirá a partir de esta semana, cuando unan fuerzas para el Equipo Venezuela en el World Baseball Classic.

¿Qué significa para los hermanos Contreras representar a Venezuela?

Aún más significativo es que será la primera vez que una pareja de hermanos se ponga el uniforme de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Y es por eso que el hermano mayor, Willson, quien entra en su primera temporada como primera base de los Boston Red Sox, no pudo decir que no a la oportunidad después de rechazar oportunidades anteriores para jugar en el torneo internacional por diversas razones. Perderse la chance de jugar con William, el muy respetado receptor de los Milwaukee Brewers, simplemente no era una opción.

Significa demasiado. No solo para los hermanos, sino también para sus padres y, en realidad, para toda la familia.

"Va a ser increíble", dijo Willson.

"Creo que va a ser un sueño hecho realidad representar a Venezuela, especialmente teniendo a mamá y papá en las gradas, y a toda nuestra familia allí. Significa mucho para nosotros. Significa mucho para mí, porque siempre he sido una voz por Venezuela, y llevar ´Venezuela´ en mi pecho significa mucho para mí, así que quiero jugar duro. Quiero jugar con orgullo. Y simplemente no puedo esperar para compartir el momento con mi hermano."

Debido a que Willson (33 años) es cinco años mayor que William, nunca fueron compañeros de equipo durante su infancia. William tenía 11 años cuando Willson comenzó su carrera profesional con los Cubs.

De hecho, durante la mayor parte de sus 28 años, hasta que empezó a ser seleccionado para Juegos de Estrellas y a ganar sus propios premios Silver Slugger, William fue más conocido como el hermanito de Willson.

En realidad tiene dos hermanos mayores; Willson y Willmer jugaban con pelotas hechas de papel arrugado y cinta mientras crecían en Puerto Cabello, donde aprendieron el valor del trabajo duro de unos padres estrictos.

Olga era conserje en una escuela local, y William Sr. estaba en negocios con su hermano. Ambos trabajaban muchas horas, dando a los chicos la oportunidad de escaparse de sus estudios para jugar béisbol. "Fueron momentos hermosos", dijo una vez William. Pero fueron efímeros. (MLB.com)

Finalmente, tuvieron la oportunidad de jugar juntos en ese All-Star Game de 2022, cuando William ganó un lugar en el roster de la Liga Nacional en lugar de un lesionado Bryce Harper y fue titular como bateador designado. Finalmente, fue la oportunidad de batear en la misma alineación que su hermano mayor. Desde entonces han hablado de lo divertido que sería vestir el mismo uniforme por más de un día. Ahora tendrán esa oportunidad.

Venezuela, que está en el Grupo D, comienza el torneo el viernes en Miami contra los Países Bajos.

Trayectoria y preparación de los hermanos Contreras

Y aunque William ha sido seleccionado dos veces al Juego de Estrellas y se ha consolidado como uno de los mejores receptores de la Liga Nacional, todavía es el hermanito.

"Todavía sigo siendo el joven, ¿sí?", dijo William mientras comenzaba los preparativos para su cuarta temporada con los Brewers.

"Siempre soy el joven de la familia, y me gusta escuchar lo que dice mi familia. Para mí, lo principal en términos de consejo es mi hermano."

¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido de su hermano?

"Si trabajas duro, vas a ser bueno", dijo William. "Ese es mi plan, mis metas. Cuando venga aquí para el Spring Training o vaya al Clásico, daré lo mejor de mí. Cuando digan ´¡Play ball!´, voy a jugar."

Willson — también receptor hasta la temporada pasada — brilla de orgullo al recordar sus días enseñándole trucos del oficio a William.

"Me firmaron en 2009, y siempre me acompañaba a los entrenamientos, y nunca nos perdimos un día de trabajo", dijo Willson. "Creo que él creció observándome, viendo lo disciplinado y dedicado que era con mi rutina y lo dedicado que era con mi carrera. Y eso lo ayudó mucho. Solo tuve que enseñarle la manera de hacer las cosas correctas para que él siguiera su camino, y me alegra haberlo hecho. Pero ahora él es uno de los mejores receptores en las Grandes Ligas, lo que me enorgullece."

William Contreras y la estrella salvadoreña Salvador Pérez compartirán responsabilidades de receptor para Venezuela. Willson, un sólido bateador derecho, figura para estar en la alineación en todos los juegos, ya sea como primera base o como bateador designado.

Aunque es la primera vez que los hermanos son compañeros por un período prolongado, no es la primera vez que han conectado gracias al béisbol. En los primeros años profesionales de William, acompañaba a su hermano en Chicago al final de cada temporada de liga menor. William estuvo presente en 2016, cuando Willson y los Cubs vencieron a Cleveland en un emocionante Juego 7 de la Serie Mundial para romper la sequía de campeonatos de Chicago.