Los Mets confían en que Francisco Lindor estará listo para el Día Inaugural

Los Mets de Nueva York son optimistas de que el campocorto Francisco Lindor dará un paso adelante esta semana en su recuperación de la cirugía en la mano izquierda, pero independientemente de cuándo pueda comenzar a batear de lleno, el manager Carlos Mendoza confía en que estará listo para el Día Inaugural.

¿Cuál es el estado actual de la recuperación de Francisco Lindor?

"Creo que todavía es muy temprano; es difícil decirlo ahora mismo, especialmente conociendo a Lindor", dijo Mendoza el domingo cuando se le preguntó si había una fecha en la cual empezaría a preocuparse por la disponibilidad de Lindor para iniciar la temporada.

"Este es un tipo de jugador que no me sorprendería si llega una semana antes de que tengamos que romper campamento y dice: ´Oye, estoy listo para jugar", agregó.

Lindor se sometió a una cirugía para reparar una reacción por estrés en el hueso hamate de su mano izquierda el 11 de febrero. Esta semana participó en actividades ligeras de béisbol después de que le retiraron los puntos el martes, pero no ha empezado a dar swings completos ni a atrapar pelotas todavía.

"Está haciendo muchos swings con una mano. Ojalá en los próximos días pueda comenzar simplemente agarrar el bate y empezar su progresión para batear, y luego también para el fildeo", dijo Mendoza.

Confianza del manager Carlos Mendoza en la disponibilidad para el inicio de temporada

"Los lanzamientos han estado ahí. Continuará haciendo long toss (lanzamientos largos), lanzando a las bases. La condición física está allí, así que está progresando de acuerdo con lo esperado", agregó.

Aunque no hay una fecha precisa para que Lindor continúe esa progresión, Mendoza dijo que probablemente comenzará a hacer más trabajo en los campos secundarios pronto.

"Aunque no va a estar balanceando el bate, al menos el seguimiento de lanzamientos va a ser importante", agregó Mendoza. "Simplemente tenemos que esperar y ver."