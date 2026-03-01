Oliver Mármol recibe voto de confianza y seguirá al frente de los Cardenales hasta 2028

Los Cardenales de San Luis anunciaron la extensión de contrato del dirigente dominicano Oliver Mármol hasta la temporada 2028, con una opción del club para 2029.

Más que una renovación contractual, se trata de un voto de confianza en un hombre formado íntegramente dentro de la institución y llamado a conducir el proceso de reestructuración de la segunda franquicia más ganadora en la historia de las Grandes Ligas.

Un verdadero Cardenal

Mármol no llegó desde afuera para apagar un incendio. Es un verdadero cardenal.

Firmado por la organización en 2007, ha recorrido cada escalón del sistema: jugador de ligas menores, dirigente en el sistema de desarrollo, coach en Grandes Ligas y, desde 2022, mánager del equipo grande.

Son casi dos décadas dentro de la misma estructura, absorbiendo la cultura y entendiendo la exigencia que implica vestir el uniforme de una franquicia con 11 títulos de Serie Mundial, solo superada históricamente por los Yanquis de Nueva York.

"Tenemos a Oli, que es de la organización. Él entiende de qué están hechos los Cardenales", afirmó el propietario Bill DeWitt Jr.

La tradición pesa y el margen de error suele ser reducido.

Respaldo en medio de la transición

La extensión llega en un momento clave. Tras temporadas de altibajos y ajustes en el roster, el equipo apuesta por el desarrollo de talento joven y la consolidación de una nueva base competitiva.

Mármol, de 39 años, tiene marca de 325-323, con una visita a la postemporada en su primer año en el cargo.

Luego de un 2025 en el que el equipo terminó 78-84 en la División Central de la Liga Nacional, la organización inició movimientos importantes, incluyendo las salidas de Nolan Arenado, Willson Contreras, Sonny Gray y Brendan Donovan a cambio de prospectos que incluso podrían formar parte del roster del Día Inaugural frente a los Rays de Tampa en el Busch Stadium el próximo 26 de marzo, como los lanzadores derechos Richard Fitts y Hunter Dobbins.

En ese contexto, la directiva entendió que la estabilidad en la dirección técnica es fundamental. Mármol no solo conoce el clubhouse; también ha trabajado directamente con varios de los jugadores que hoy forman parte del núcleo del equipo desde sus etapas en ligas menores.

Sus jugadores y el staff de coaches estuvieron presentes en la rueda de prensa, y el dirigente dejó claro que está ansioso por liderar un grupo joven que será encabezado por Masyn Winn y Alec Burleson.

"Usted mira algunos de los nombres que estaban aquí cuando empecé a dirigir, y era un grupo de jugadores veteranos", dijo Mármol. "Ahora puedo decir que estoy más entusiasmado que nunca con el grupo de este año. Podemos construir algo interesante juntos, y eso me encanta".

Más que una simple renovación contractual, el movimiento representa un voto de confianza a su liderazgo y a su capacidad para guiar el proceso de transformación sin perder de vista la identidad histórica de la franquicia.

Continuidad como estrategia

En una era en la que los cambios de dirigente suelen ser la primera reacción ante resultados adversos, los Cardenales han optado por un camino distinto: continuidad y coherencia institucional.

El mensaje es claro. La organización cree en Mármol, en su visión y en su conexión con la cultura del club. Para una franquicia que ha construido su prestigio sobre bases sólidas y decisiones a largo plazo, la extensión hasta 2028 encaja perfectamente dentro de su ADN.

Oliver Mármol no solo seguirá siendo el manager de San Luis. Seguirá siendo, ante todo, un Cardenal.