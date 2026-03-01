Reynaldo López luce bien en su segunda salida de los campos de entrenamientos

El lanzador derecho de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López, tuvo su segunda salida de los campos de entrenamientos y se pueden destacar aspectos positivos y preocupantes de su presentación, tomando en consideración que viene de una operación en el hombro.

En el lado favorable sobre la actuación de López ante los Rays se puede destacar que lanzó tres entradas en blanco y ponchó a tres bateadores, exactamente el tipo de desempeño limpio que se busca en los entrenamientos de primavera, y esto se suma a su primera salida en la cual lanzó dos entradas en las que permitió un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores.

La preocupación, sin embargo, está en los datos de velocidad y el giro de sus lanzamientos rompientes.

Su recta promedió 92 mph —unas 3.6 mph menos que el año pasado— y la tasa de giro de su curva (spin rate) cayó aproximadamente un ocho por ciento.

Detalles sobre la recuperación y desempeño de López tras la cirugía

Esa es una disminución significativa, especialmente porque el éxito de López como abridor ha dependido históricamente de mantenerse en el rango de 95 mph con su recta y combinarla con buenos lanzamientos rompientes.

Dado que viene de una cirugía en el hombro, no sorprende que su repertorio aún no esté completamente recuperado. Los lanzadores suelen necesitar tiempo para reconstruir fuerza y recuperar el "feeling" del giro después de lesiones importantes en el brazo.

El hecho de que ya esté trabajando hasta tres entradas sugiere que los Bravos lo están dejando avanzar poco a poco. Si logra volver al rango de 94–96 mph conforme avance la primavera, podría reestablecerse como un abridor viable. Si no, su margen de error se reduce considerablemente, y quizá sea más efectivo en relevos cortos donde la velocidad tiende a aumentar.