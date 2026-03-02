BHD es patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Parte de los integrantes del equipo dominicano durante su primera sesión de práctica llevada a cabo en el IoanDepot Park, en Miami, Florida, Estados Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD es el patrocinador oficial del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y como parte de este patrocinio lanzó la campaña "Clásico de nosotros" para promover el orgullo nacional por el béisbol y el apoyo al equipo dominicano en el evento que se celebrará en marzo de este año.

Este esfuerzo es una extensión de la alianza que BHD ha mantenido por más de dos décadas con la Major League Baseball, así como el compromiso de la entidad financiera de apoyar este deporte insignia de República Dominicana.

"El béisbol es una herramienta de cambio que contribuye al desarrollo social de nuestro país, por eso apoyamos este deporte a través de diferentes acciones como una propuesta de valor financiera y no financiera para los prospectos de las académicas de la MLB en nuestro país. Adicional a esto, contamos con el patrocinio del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026", aseguró Carolina Ureña Duvergé, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD.

La propuesta de comunicación consta de varias piezas audiovisuales que conectan el béisbol con la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo nacional, resaltando cómo este deporte une generaciones, conecta a todos los dominicanos y trasciende fronteras en una manifestación de identidad colectiva.

Ureña, explicó que "Clásico de Nosotros parte de la idea que en la República Dominicana existen costumbres, actitudes y comportamientos cotidianos que forman parte de nuestro ADN cultural, y el béisbol es uno de sus mayores símbolos. El Clásico Mundial se convierte así en el escenario donde esas expresiones típicamente dominicanas se trasladan del día a día al terreno de juego".

Como parte del patrocinio, el Banco BHD brindará la oportunidad de vivir la experiencia en vivo de ver los juegos del equipo dominicano en el loanDepot Park de Miami a 200 clientes.

Una trayectoria de grandes ligas

La relación del Banco BHD con la Major League Baseball (MLB) inició en 2005 cuando la entidad financiera impartió una serie de charlas sobre educación financiera dirigida a los prospectos de MLB de las academias instaladas en el país.

Esta formación se robusteció con los años y hoy en día contempla un plan de capacitación y el involucramiento de padres, entrenadores y allegados a los jóvenes firmados. En las dos décadas de la alianza BHD-MLB se ha impactado a más de 8,600 prospectos.

En 2008, esta iniciativa se amplió y se formalizó con la firma del primer acuerdo entre ambas entidades colocando al Banco BHD como el Banco Oficial de las Grandes Ligas en República Dominicana.

Este acuerdo contempla un componente de negocios, el cual permite a BHD exclusividad de la marca MLB y entregar experiencias únicas a sus clientes, como la tarjeta de crédito MLB BHD, que brinda 5 % de devolución en gimnasios, tiendas de ropa deportiva y clubes deportivos.