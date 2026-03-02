El puesto de cerrador no lo tiene "nadie" en el equipo dominicano del Clásico Mundial

El mánager del equipo dominicano, Albert Pujols, izquierda, y el gerente Nelson Cruz, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes previo a una sesión de práctica en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este lunes 2 de marzo de 2026. ( SAMIL MATEO )

El dominicano Carlos Estévez fue el líder de salvamentos en la Liga Americana la pasada campaña. Semejante actuación quizás no sea garantía de que él tendría el puesto titular para ser el apagafuego del equipo dominicano que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Es la consideración precisa del mánager de la selección tricolor, Albert Pujols.

"No hay ningún ego", manifestó Pujols sobre quién será el titular en esa función. Estévez salvó 42 partidos para los Reales de Kansas City.

"No le vamos a dar ese puesto a nadie", agregó el mánager dominicano. Camilo Doval salvó con 16 salvamentos, con Gigantes de San Francisco y Yanquis de Nueva York; Dennis Santana (16) con los Piratas de Pittsburgh y Abner Uribe (7) con los Cerveceros de Milwaukee se inscriben entre los relevistas.

Pujols lo precisó otra vez sobre el puesto de cerrador principal. "Al final no hay ningún ego", dijo.

Sería diferente al CMB de 2013, edición en la que la tricolor levantó el trofeo de campeón. En la ocasión, Fernando Rodney fue el principal cerrador y ese rol lo desempeñó hasta el día final para finalizar con siete salvamentos de los ocho triunfos dominicanos.

"Ahí el que pueda sacar tres outs cuando lo necesitemos ese es el que nosotros vamos a usar con estrategia. Es un torneo muy corto", dijo Pujols.