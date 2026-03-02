VIDEO | Detalles de la rueda de prensa con protagonistas dominicanos del Clásico Mundial de Béisbol
Siga en vivo el primer encuentro del equipo dominicano que participará en la cita mundialista
Detalles del primer encuentro público en el país del conjunto que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.
El evento se realiza en el Estadio Quisqueya Juan Marichal donde luego procederá a practicar, un día antes del primero de dos juegos que sostendrá contra el equipo de Grandes Ligas, Tigres de Detroit.
Los partidos serán este martes a las 7:00 p.m. y el miércoles a las 3:00 p.m.
El Clásico Mundial se celebrará del 5 al 17 de marzo y el conjunto tricolor jugará en el Grupo D, en el IoanDepot Park, en Miami, Florida. Nicaragua, Venezuela, Israel y Países Bajos comparten el Grupo.