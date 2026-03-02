Detalles del primer encuentro público en el país del conjunto que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El evento se realiza en el Estadio Quisqueya Juan Marichal donde luego procederá a practicar, un día antes del primero de dos juegos que sostendrá contra el equipo de Grandes Ligas, Tigres de Detroit.

Los partidos serán este martes a las 7:00 p.m. y el miércoles a las 3:00 p.m.

El Clásico Mundial se celebrará del 5 al 17 de marzo y el conjunto tricolor jugará en el Grupo D, en el IoanDepot Park, en Miami, Florida. Nicaragua, Venezuela, Israel y Países Bajos comparten el Grupo.