Fernando Tatis Jr. está listo para su primer Clásico Mundial

Geraldo Perdomo (izquierda), Albert Pujols (centro) y Fernando Tatis Jr. (derecha), comparten en el entrenamiento del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot Park de la ciudad de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Tatis Jr. tenía 14 años cuando su país ganó su único título de World Baseball Classic en 2013

La pasión, el estilo y la intensidad... el World Baseball Classic parece el escenario perfecto para Fernando Tatis Jr., ¿verdad?

"Tiene todo lo que se necesita para esto", dijo Tatis el viernes, poco antes de dejar el campamento de los Padres para unirse al equipo de República Dominicana de cara al WBC.

¿Cuál es el papel de Fernando Tatis Jr. en el World Baseball Classic?

Y aun así, Tatis Jr. nunca ha competido en un World Baseball Classic. La edición de 2021 se canceló por COVID-19, y en 2023 no pudo jugar porque estaba cumpliendo una suspensión por uso de sustancias que mejoran el rendimiento, lo que lo dejó inelegible.

Pero por fin está programado para hacer su debut en el Clásico cuando el torneo comience esta misma semana.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Tatis. "Era lo que quería cuando era niño. Poder hacerlo ahora, en esta etapa de mi vida y mi carrera, es algo muy especial".

Claramente, Tatis está disfrutando del momento. Sólo hay que ver una de sus historias en Instagram —probablemente rodeado de sus mejores amigos y compatriotas en algún ambiente de béisbol— y se nota la sonrisa en su rostro.

Nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, Tatis tenía 14 años cuando su país ganó su único título de World Baseball Classic en 2013. Dijo que recuerda haber visto cada partido de aquel torneo.

"No perdieron ni uno", dijo Tatis Jr. "Eso fue realmente increíble... Y si hay un equipo dominicano que pueda volver a hacerlo, somos nosotros ahora mismo".

Composición y expectativas del equipo dominicano

Y el roster ciertamente está cargado de talento. Tatis Jr. estará acompañado por su compañero de equipo Manny Machado y por su ex compañero Juan Soto. La alineación también incluye a Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Junior Caminero y Julio Rodríguez. La rotación es liderada por Cristopher Sánchez y Sandy Alcantara.

Si bien el equipo de Estados Unidos y el de Japón son vistos como favoritos para llevarse el título, la República Dominicana no se queda atrás. Y aunque el equipo dominicano quedó eliminado en la fase de grupos del World Baseball Classic 2023, ahora es claramente un conjunto diferente.

Por un lado, Tatis forma parte de este equipo... y como siempre, trae su energía característica. El mes pasado, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de enfrentar a un equipo de Japón lleno de superestrellas, respondió:

"Son tremendos, pero los vamos a derrotar".

Esas palabras acapararon titulares, como suele pasar con su tono de seguridad. Pero más allá de los titulares, expresó un profundo respeto por lo que significa jugar por su país y competir en un torneo internacional.

"Va a ser una experiencia hermosa", dijo.

Además, Tatis jugará junto a su padre, Fernando Tatis Sr., quien será coach de bateo en el staff de Albert Pujols, el manager del equipo.

"Hemos hecho esto antes", dijo Tatis. "Pero hacerlo en el World Baseball Classic es realmente algo increíble".