Junior Lake sustituirá a Johan Rojas en el equipo del Clásico

El dirigente del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol Albert Pujols, anunció este lunes la inclusión del veterano jardinero Junior Lake de los Leones del Escogido en la pelota invernal dominicana en el roster oficial, en sustitución del también jardinero Johan Rojas, quien abandona la concentración por situaciones personales.

Los motivos de la ausencia del jardinero que busca un puesto en los Filis de Filadelfia serán relevados más adelante.

Lake, con amplia experiencia en el béisbol profesional tanto en las Grandes Ligas como en la pelota invernal dominicana y la Liga Mexicana de Béisbol de verano, se integra de inmediato a los entrenamientos del conjunto quisqueyano.

"El sabe el rol que el va a tomar", dijo Pujols sobre la integración de Lake al conjunto nacional.

El jugador, que ha sido una pieza constante en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), cuenta con la capacidad de desempeñarse en las tres posiciones de los jardines, además de ofrecer velocidad en las bases y experiencia en escenarios de alta presión.

Preparación del equipo para el Clásico Mundial

En cuanto a Rojas los motivos de su salida del conjunto serán hechos públicos un poco más adelante.

El equipo continuará su preparación con miras a su debut en el certamen el próximo viernes 6 de marzo ante Nicaragua en el loanDepot Park de la ciudad de Miami, confiando en la profundidad y el talento de su plantilla para afrontar el exigente calendario del evento internacional.