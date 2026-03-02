Severino se siente honrado de lanzar en el Quisqueya

El derecho Luis Severino no ocultó su emoción al referirse a lo que significará subir al montículo del Estadio Quisqueya Juan Marichal por primera vez en su carrera.

"Tirar en el Quisqueya será un honor para mí", expresó el lanzador en la rueda de prensa realizada previo al entrenamiento del conjunto nacional en el país.

El derecho de los Atléticos enfrentará a los Tigres de Detroit durante esta serie de dos partidos de preparación del conjunto dominicano que se prepara para su participación en el Clásico Mundial de Béisbol que arranca en el loanDepot Park de la ciudad de Miami el próximo viernes 6 de marzo.

Severino llega a su segunda campaña vistiendo el uniforme de los Atléticos luego de firmar un contrato de dos años y 45 millones de dólares con una opción para una tercera de 22 millones. En el 2025 terminó con marca de 8-11 y 4.54 efectividad en 29 aperturas.

Para Severino, el compromiso tiene un matiz especial. Aunque ha desarrollado una sólida trayectoria en las Grandes Ligas, nunca ha lanzado en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en la cual pertenece a los Tigres del Licey, por lo que su presentación en el país marcará un debut largamente esperado ante la fanaticada local.

Preparación del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol

El serpentinero, que ha sido protagonista en escenarios de alto nivel en las Mayores, ahora tendrá la oportunidad de sentir de cerca la energía del público dominicano, pero vistiendo el uniforme nacional, un detalle que —según dejó entrever— le genera un orgullo particular.

Su integración al conjunto dominicano fortalece un cuerpo de lanzadores que buscará llegar en óptimas condiciones al Clásico Mundial y llevar al país a su segundo título en la competencia.

Los choques ante Detroit servirán como un termómetro competitivo y como escenario perfecto para que Severino muestre su talento ante su pueblo.

Así, el Quisqueya será testigo de un estreno cargado de simbolismo: el de un lanzador consagrado que, por primera vez, sentirá la responsabilidad y el orgullo de representar a la República Dominicana desde el montículo del parque más emblemático del país.



