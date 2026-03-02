Tarik Skubal y Paul Skenes encabezan la rotación del Team USA para el Clásico Mundial de Béisbol

Tarik Skubal y Paul Skenes lideran la rotación abridora de los Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo de Estados Unidos ha establecido su rotación estelar para el Clásico Mundial de Béisbol .

El mánager Mark DeRosa dijo el lunes que Logan Webb , Tarik Skubal , Paul Skenes y Nolan McLean están alineados para iniciar los primeros cuatro juegos de la fase de grupos, en ese orden.

Webb será el encargado de llevar la pelota para el primer juego de Estados Unidos contra Brasil en el Daikin Park de Houston el viernes. Skubal hará su única apertura en el Clásico Mundial contra Gran Bretaña el sábado. El también ganador del premio Cy Young, Skenes, será quien siga ante México el 9 de marzo.

McLean está programado para enfrentar a Italia el 10 de marzo, aunque el derecho de los Mets no participó en el primer entrenamiento del equipo en el centro de desarrollo de jugadores de los Giants en Papago Park el lunes debido a una enfermedad, y DeRosa dijo que será reevaluado en los próximos días.

Entre Skubal, Skenes y Webb —un trío decorado que ha combinado tres premios Cy Young y seis selecciones al Juego de Estrellas—, el equipo estadounidense entra al Clásico Mundial con una de las rotaciones abridoras más talentosas que jamás haya tenido en este torneo trienal.

DeRosa señaló que estas conversaciones con los lanzadores fueron sinceras y detalladas, y que no todos aceptaron de inmediato. Skenes fue fácil de reclutar, mientras que Skubal tomó más tiempo para comprometerse. DeRosa incluso habló con el coach de pitcheo Andy Pettitte mientras mantenía el diálogo con Skubal durante la temporada.

Reacciones y compromiso del equipo estadounidense

Skubal, quien será agente libre pronto, regresará al campamento de los Tigers después de hacer una apertura durante la fase de grupos. Por su parte, tanto Skenes como Webb dijeron que planean quedarse el resto del torneo y ayudar a que Estados Unidos vuelva a ganar el Clásico Mundial por primera vez desde 2017.

Aaron Judge, capitán del equipo de Estados Unidos, elogió la decisión de Skubal de vestir los colores patrios incluso en una temporada en la que él mismo está en año de contrato.

Judge dijo que demuestra mucho de su carácter y compromiso, y que aunque solo lance un juego, su presencia y ejemplo son muy valorados por el grupo de jugadores.