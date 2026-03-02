Auspicioso debut de Framber Valdez con los Tigres de Detroit en Spring Training

Framber Valdez firmó contrato como agente libre con los Tigres de Detroit en la temporada muerta. ( FUENTE EXTERNA )

Se combinó con Jake Rogers en la receptoría por primera vez en casi una década

El lunes marcó el debut de Framber Valdez con los Tigres de Detroit. Pero mientras el gran zurdo especializado en sinker subía al montículo en Publix Field en el Joker Marchant Stadium para lanzar tres entradas sin permitir carrera ante los Bravos de Atlanta, era comprensible que tuviera flashbacks del pasado.

Hace nueve años, Valdez lanzaba sinkers a Jake Rogers en Buies Creek, Carolina del Norte, casa del equipo de Clase A alta de los Astros. Ambos eran prospectos de Houston, con Rogers en su primera temporada completa como profesional.

"Nos lo pasamos muy bien cuando estábamos juntos en el 2016 y 2017", dijo Rogers.

"Lo que más te preguntan como receptor es quién es el más difícil de recibir, o tu favorito... Él fue uno de los primeros lanzadores difíciles que tuve que recibir porque su arsenal se movía por todos lados. En ese entonces movía su recta y su sinker; ahora sabe exactamente quién es."

¿Cómo fue el reencuentro entre Valdez y Rogers?

Valdez fue ascendido a Doble-A Corpus Christi a mitad de temporada, mientras que Rogers fue cambiado a los Tigers a finales de agosto en el trato que llevó a Justin Verlander a los Astros, disolviendo esa batería.

Desde entonces, solo se habían visto como rivales en Grandes Ligas. Ahora, por primera vez, vuelven a formar batería.

"Fue definitivamente algo especial", dijo Valdez a través de la traductora Carla Díaz.

"Fue un flashback de los días en las menores. Poder lanzarle hoy fue algo realmente especial."

Detalles del desempeño de Valdez en su debut

Juntos, Valdez y Rogers trabajaron de manera bastante eficiente contra la alineación de Atlanta, que incluía varios prospectos y al receptor All-Star y Guante de Oro Jonah Heim.

Los únicos tres corredores que llegaron a base lo hicieron con rodados: un sencillo de Aaron Schunk al campo corto y un error en primera base del receptor prospecto Eduardo Valencia.

Valdez se enfrentó a un corredor en posición de anotar con un out en la segunda entrada, pero dominó a Brett Wisely con un sinker que resultó en un tercer strike, y luego ponchó a José Azócar con una buena curva.

Después, con el ex prospecto de los Tigers Jim Jarvis en base por el error en el tercer inning, Valdez necesitó solo ocho lanzamientos para obtener tres outs por rodados y terminar su trabajo.

"Honestamente, mi plan hoy era simplemente lanzar strikes", dijo Valdez. "Hoy me sentí cómodo con la curva."

Valdez ejecutó ese plan muy bien, lanzando 30 de 43 lanzamientos para strike. Eso incluyó cinco strikes llamados y otras cinco swings y fallos, tres de ellos con la curva.

"Es genial verlo crecer desde lejos, y ahora poder recibirlo es algo realmente genial", dijo Rogers.

"Él es increíble, y de verdad no tengo nada malo que decir de Framber."

Lo mismo siente Valdez, que dijo que Rogers es igual que antes.

"La misma personalidad", dijo Valdez, sin traducción.

Rogers también sabe que Valdez enfrentó preguntas sobre su relación con receptores después de una confusión en un pitcheo con el receptor César Salazar de los Astros el año pasado, pero Rogers dijo que no vio ningún problema hoy. Cuando Valdez está en racha, dijo, él está 100 % enfocado.

"Él es lo máximo", dijo Rogers.

"Sin duda una de las máquinas de trabajo más locas que he visto en mi vida. Cuando se concentra y está en la zona, es uno de los mejores lanzadores que existen."