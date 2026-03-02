Una República Dominicana blindada de pie a cabeza inicia ruta al Clásico

Se requiere de un Juego de Estrellas, en el verano, o una invitación muy especial al presidente de la República para juntar en un lugar a peloteros del calibre de Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Ketel Marte, Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez.

Es una de las escenas que produce el Clásico Mundial de Béisbol 20 años después de su inicio, un proyecto que arrancó con el deseo de ver el tope entre asiáticos y latinoamericanos (que se mantiene) y que esta semana pone a rodar su edición más numerosa (20 equipos) con un entusiasmo sin precedentes en los Estados Unidos.

Ayer en el loneDepot Park de Miami, el escenario donde millones de dominicanos sueñan con que se escriba otra página dorada de la gruesa biblioteca del béisbol dominicano, esas figuras entrenaron, bajo las riendas de un futuro miembro de Cooperstown como Albert Pujols.

Lo hicieron junto a talentos emergentes que pocos se arriesgan a ponerles techo como Junior Caminero, Geraldo Perdomo o Brayan Bello, en lo que marcó el banderazo de salida en la vuelta de práctica para una carrera de bólidos de alto octanaje.

Un plantel que parece forrado en cada posición, con un reemplazo en la banca de altura y con la cordura como para no crear crisis y que se ha mostrado dispuesto a asumir el sacrificio requerido para abandonar la pretemporada para jugar el papel de reemplazo.

"Por primera vez siento que los jugadores de posición van a un Clásico Mundial con buena cantidad de turnos y tiempo de juego para competir adecuadamente. Los nuestros se fueron listos para jugar nueve innings", escribió en X Manny Acta, quien fuera el primer dirigente del equipo nacional, en 2006.

El grupo se concentró el sábado en un hotel de la Ciudad del Sol y las imágenes que ha filtrado el equipo de comunicaciones de la Fedom (así como algunos jugadores en sus cuentas de redes) muestran un ambiente de camaradería.

"Los sueños se hacen realidad. Hace tres años vi el Clásico por televisión y no pensé que tan pronto yo podía llegar a este torneo. Representar a tu país es indescriptible", dijo Caminero al ser entrevistado para el canal de la MLB.

La ruta

El plantel de 30 jugadores, más el cuerpo técnico, llegará a Santo Domingo hoy y en la tarde realizará un entrenamiento en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El equipo trabajará entre 4:00 p.m. y 5:30 p.m. y luego irá a un encuentro privado con el presidente Luis Abinader.

El martes trabajará en la tarde, de cara al partido contra los Tigres de Detroit a partir de las 7:00 p.m. El choque del miércoles será a las 4:00 p.m., por lo que el entrenamiento dará inicio al mediodía.

Pujols anunció que Luis Severino abrirá el martes y Brayan Bello el miércoles.

El equipo tomará vuelo la noche del miércoles de vuelta a Miami de cara a su debut el viernes frente a Nicaragua.

El calendario se completará con juegos ante Países Bajos (domingo), Israel (lunes) y Venezuela (martes). Los dos primeros del grupo avanzarán a cuartos de final en un evento el cual sumó el atractivo el último mes de que los dos mejores clasificados del continente americano (salvo EE. UU.) avanzarán a Los Ángeles en 2028.

Los Tatis, históricos en el Clásico

Cuando el torneo arrancó en 2006, Tatis Jr., apenas tenía siete años y vio desde las gradas del estadio Hiram Bithorn de San Juan a su padre, Fernando, ser parte de aquel primer equipo dominicano, que tenía a Pujols en la inicial. El viernes, el Bebo se convertirá en el primer hijo de un exintegrante del plantel duartiano que disputa el torneo.

"Es una experiencia para la que van a haber sentimientos que yo todavía no he sentido en un terreno de juego... poder representar la bandera ha sido un sueño desde niño", dijo Fernando Tatis Jr., en una entrevista para la Fedom. "Vi a mi papá y al resto de peloteros entregarse por la bandera, ahora estamos en esa misma misión y quiero dar un campeonato más a la República Dominicana", dijo.

Tatis padre es parte del cuerpo técnico del equipo. "Será un momento único, un antes y un después para nuestra familia".