El relevista Carlos Estévez llega al Clásico Mundial de Béisbol en uno de los mejores momentos de su carrera, respaldado por dos temporadas consecutivas de alto impacto en las Grandes Ligas y consolidado como una pieza clave del bullpen dominicano de cara al debut del próximo viernes ante Nicaragua.

El cerrador de los Reales de Kansas City ha demostrado consistencia y dominio en su desempeño.

"Cuando suene ese teléfono y digan mi nombre, pa' encima y vamo' allá", expresó Estévez al ser cuestionado sobre su rol en el equipo nacional.

El bullpen dominicano presenta una profundidad envidiable, con nombres como Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Dennis Santana, Gregory Soto y Abner Uribe, entre otros.

"Al final del día tenemos cinco o seis cerradores en ese bullpen. El trabajo lo puede hacer cualquiera. El relevista siempre quiere ser cerrador, pero aquí no hay ego, aquí no hay etiqueta", agregó Estévez.

Profundidad y jerarquía del bullpen dominicano

Previo al partido de fogueo ante los Tigres de Detroit, Estévez manifestó el entusiasmo que lo embarga al poder representar el país y asumir la responsabilidad de respaldar el trabajo del cuerpo de abridores bajo las instrucciones del dirigente Albert Pujols.

Con un repertorio que combina recta de poder, un gran slider y un cambio que saca de paso a los bateadores contrarios, se perfila como una de las principales armas del dirigente para proteger ventajas en la recta final de los encuentros.

Estévez llega a la competencia como el hombre de mayor status en el cuerpo de relevo dominicano, y está por verse si será la opción del dirigente Pujols para cerrar los partidos, por el momento fue utilizado en el primer encuentro para cerrar la quinta entrada, la parte del juego en la que los cerradores trabajan en los partidos de entrenamientos primaverales.

En 2023, año en el que asumió el rol de taponero con los Angelinos de Los Ángeles, trabajó en 63 partidos, dejó marca de 5-5 con efectividad de 3.90, 31 salvamentos y 78 ponches en 62.1 entradas.

En 2024 elevó su rendimiento a otro nivel. Dividió la campaña entre los Angelinos y los Filis de Filadelfia, registrando 2.45 de efectividad en 55.0 episodios, con 50 ponches, 26 salvamentos y un sobresaliente WHIP de 0.91, mostrando mayor control y capacidad para limitar el tráfico en las bases.

Su consolidación definitiva llegó en 2025, ya con Kansas City, donde fue uno de los cerradores más dominantes de las Mayores. Participó en 67 encuentros, lanzó 66.0 entradas y compiló efectividad de 2.45, con 54 ponches y 42 salvamentos, cifra que lo colocó entre los líderes de la liga en esa categoría. Además, registró un WHIP de 1.06, confirmando su estabilidad en situaciones de presión.

Sus últimos tres años

En las últimas tres campañas suma 99 salvamentos y efectividad combinada de 2.89, números que lo presentan como una garantía para preservar ventajas en partidos cerrados, precisamente el tipo de escenario que suele definir encuentros en torneos cortos como el Clásico.